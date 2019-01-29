Європейський суд повернув пріоритет справам бранців Кремля Сенцову і Кольченку: деталі

Європейський суд із прав людини знову розглядатиме справи двох українських політв'язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченка. Їх справам знову надали пріоритетність.

Попереднє рішення про відтермнування розгляду справ обидвох бранців Кремля було скасовано, передає очільник міжнародної правозахисної групи "Агора" Павло Чиков, передає російське "Радіо Свобода".

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Важливі новини зі Страсбурга у справі Олега Сенцова і Олександра Кольченка та по інших скаргах із Криму. Прийняте раніше рішення про відкладення справи Олега Сенцова і Олександра Кольченко до розгляду міждержавної заяви України проти Росії скасовано. Справі повернуто пріоритетний порядок розгляду. Суд повідомить про нові зрушення у їх розгляді,

– мовиться у повідомленні.

Окрім цього, відомо, що відтермінування стосується лише кількох скарг зі Східної України, тому всіх кримських справ воно не зачіпає.

"Суд просить вважати раніше відправлений лист не надісланим", – повідомляє адвокат "Агори" Наташа Добрева.

Саме ця захисниця представляє інтереси Сенцова і Кольченка в ЄСПЛ.

Зазначимо, український режисер Олег Сенцов повідомляв, що його скарга, яку Європейський суд спочатку визначив як пріоритетну, перебуває без руху вже кілька років.

Ще раніше, у жовтні 2018 року, ЄСПЛ прийняв до розгляду позов Сенцова, у якому той звинуватив Росію у порушенні Конвенції про захист прав людини і основних свобод. Зокрема, йшлося про статті "Заборона тортур" і "Право на свободу і безпеку".

За що у Росії засудили українських політв'язнів Сенцова та Кольченка? У РФ українського режисера Олега Сенцова та активіста-анархіста Олександра Кольченка засудили у так званій справі "кримських терористів. Їх та ще двох осіб арештували російські окупанти у Криму в травні 2014 року. У серпні 2015 року російський суд визнав їх винними в підготовці терактів в Криму і підпалі офісів двох партій у Сімферополі.

Який термін присудили Олександру Кольченку? 28-річний бранец Кремля повинен просидіти у російській колонії суворого режиму 10 років. Він відбуває покарання у Челябінській області.

Який термін присудили Олегу Сенцову? Своєю чергою, Олега Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі.