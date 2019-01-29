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      Європейський суд повернув пріоритет справам бранців Кремля Сенцову і Кольченку: деталі

      45 Читать новость на русском
      Європейський суд з прав людини
      Європейський суд з прав людини / фото з відкритих джерел

      Європейський суд із прав людини знову розглядатиме справи двох українських політв'язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченка. Їх справам знову надали пріоритетність.

      Попереднє рішення про відтермнування розгляду справ обидвох бранців Кремля було скасовано, передає очільник міжнародної правозахисної групи "Агора" Павло Чиков, передає російське "Радіо Свобода".

      Читайте також: Грубе порушення прав і свобод: Денісова звернулася до Єврокомітету через катування Павла Гриба

      Важливі новини зі Страсбурга у справі Олега Сенцова і Олександра Кольченка та по інших скаргах із Криму. Прийняте раніше рішення про відкладення справи Олега Сенцова і Олександра Кольченко до розгляду міждержавної заяви України проти Росії скасовано. Справі повернуто пріоритетний порядок розгляду. Суд повідомить про нові зрушення у їх розгляді,
      – мовиться у повідомленні.

      Окрім цього, відомо, що відтермінування стосується лише кількох скарг зі Східної України, тому всіх кримських справ воно не зачіпає.

      "Суд просить вважати раніше відправлений лист не надісланим", – повідомляє адвокат "Агори" Наташа Добрева.

      Саме ця захисниця представляє інтереси Сенцова і Кольченка в ЄСПЛ.

      Зазначимо, український режисер Олег Сенцов повідомляв, що його скарга, яку Європейський суд спочатку визначив як пріоритетну, перебуває без руху вже кілька років.

      Ще раніше, у жовтні 2018 року, ЄСПЛ прийняв до розгляду позов Сенцова, у якому той звинуватив Росію у порушенні Конвенції про захист прав людини і основних свобод. Зокрема, йшлося про статті "Заборона тортур" і "Право на свободу і безпеку".

      За що у Росії засудили українських політв'язнів Сенцова та Кольченка? У РФ українського режисера Олега Сенцова та активіста-анархіста Олександра Кольченка засудили у так званій справі "кримських терористів. Їх та ще двох осіб арештували російські окупанти у Криму в травні 2014 року. У серпні 2015 року російський суд визнав їх винними в підготовці терактів в Криму і підпалі офісів двох партій у Сімферополі.

      Який термін присудили Олександру Кольченку? 28-річний бранец Кремля повинен просидіти у російській колонії суворого режиму 10 років. Він відбуває покарання у Челябінській області.

      Який термін присудили Олегу Сенцову? Своєю чергою, Олега Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі.

      в ЯКИХ УМОВАХ У рф УТРИМУЮТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТВ'ЯЗНІВ:
      Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Заручники Європейський суд Олег Сенцов
      Джерело: 24 Канал
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