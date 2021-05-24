Евросоюз может полностью запретить авиасообщение с Беларусью

Президент Литвы Гитанас Науседа потребует запретить самолетам авиакомпании "Белавиа" летать в страны Евросоюза. Соответствующее заявление политик сделает во время саммита ЕС.

Аналогичные решения также могут принять США, Великобритания и Канада. Кроме того, некоторые европейские авиакомпании уже отменили рейсы в Беларусь. Фактически страна остается отрезанной от мира.

Актуально Задержанную в Беларуси девушку Протасевича поместили в СИЗО

Политики Евросоюза убеждены, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко угнал самолет.

В то же время над Беларусью проходит важная воздушная граница – она соединяет ЕС с Россией и странами Восточной Азии.

Если менять маршрут, это будет означать увеличение времени полета, расхода топлива или повышение цен. Кроме того, авиакомпании только начали восстанавливать свою деятельность после пандемии коронавируса. Они напуганы, что угон самолета может испугать людей, и они будут отказываться от полетов.

Какие авиакомпании уже отказались летать над территорией Беларуси:

венгерская Wizz Air;

латвийская Air Baltic;

Austrian Airlines.

Кроме того, аналогичное решение уже в ближайшие часы может принять польская авиакомпания LOT.

Задержание Протасевича: главное

Романа Протасевича – бывшего руководителя оппозиционного телеграм-канала NEXTA – схватили в Минске 23 мая.

Протасевич летел самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс.

В Минске самолет принудительно посадили. Все потому, что кто-то якобы сообщил о его заминировании.

Во время проверки Протасевича и еще нескольких пассажиров задержали. Среди них была и девушка блогера – София. Сейчас ее удерживают в СИЗО.

Люди, которые летели вместе с Протасевичем, рассказали, что с ними в Минске вели себя как с пленниками.

Одна из пассажирок передала диалог Протасевича с борпровидником перед посадкой самолета. Блогер просил: "Не делайте этого, они убьют меня. Я беженец".