Евросоюз готовится уничтожить экономику Венгрии, – Financial Times

29 января 2024, 08:27
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Источник:

The Financial Times

У Евросоюза есть план обрушения экономики Венгрии. Журналисты написали, что его применят, если Будапешт откажется от дальнейшей поддержки Украины.

Речь идет о новом пакете помощи Киеву. Об этом британское издание написало, ссылаясь на внутренний документ ЕС.

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Что известно о позиции ЕС

Если Венгрия не поддержит новый пакет помощи Украине, то Европейский Союз планирует:

  • обвалить курс венгерского форинта,
  • снизить инвестиционную привлекательность страны, что существенно навредит росту экономики Венгрии.

ЕС планирует заявить о полном прекращении дотаций для экономики Венгрии, что должно "пугать рынки".

В то же время глава венгерского министерства по делам ЕС Янош Бока заявил, что ничего не слышал об этих угрозах.

Венгрия не проводит связь между поддержкой Украины и доступом к средствам ЕС и выступает против этого, чтобы другие страны проводили такую связь. Венгрия продолжит конструктивно участвовать в переговорах,
– заверил Бока.

Однако источники во многих странах заявили иностранным журналистам, что члены ЕС поддерживают такой план. Один из дипломатов заявил, что такой метод является "шантажом".

В то же время, представитель Совета ЕС отказался комментировать статью издания.

Венгерский политик озвучил скандальное заявление о Закарпатье

  • Лидер ультраправой партии Венгрии Mi Hazank Ласло Тороцкой сделал скандальное заявление об Украине. Он сказал, что якобы, если государственность Украины прекратит свое существование в результате войны, то Mi Hazank будет претендовать на Закарпатье как единственная парламентская партия.
  • По его словам, войну в Украине повлекло давление "международных финансистов". Политик также сказал, что "Украину купил BlackRock"– крупнейший в мире инвестиционный фонд, который имеет 10 триллионов долларов.
  • Кроме того, Тороцкий добавил, что его партия выступает за немедленное прекращение огня, мир и урегулирование посредством переговоров.

Автор: Діана Квасневська