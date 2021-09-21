Евросоюз не признает российские "выборы" в оккупированном Крыму
Источник:Представительство ЕС в Украине
Россия привлекла к выборам Госдумы жителей оккупированных Крыма и Донецкой и Луганской областей. Европейский Союз не признает эти так называемые "голосования".
К тому же Брюссель не собирается признавать и незаконную оккупацию Россией полуострова. Об этом говорится в заявлении Высокого представителя от имени ЕС относительно выборов в Госдуму, а также региональных и местных выборов.
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ЕС заявил, что не признает российские выборы в оккупированном Крыму
Евросоюз не признает и не будет признавать незаконную аннексию Крыма и Севастополя. Поэтому также не признает так называемые выборы, которые состоялись в оккупированном полуострове.
В заявлении также отмечается, что решение привлечь к участию в выборах Госдумы жителей оккупированных Донецкой и Луганской областей противоречит духу и целям минских договоренностей.
ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины,
– указано в официальном сообщении.
Кроме этого, Европейский Союз сожалеет, что решение России существенно ограничить размер и формат международной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами помешало ее развертыванию. Ведь независимые и надежные источники сообщали о серьезных нарушениях во время голосования.
В частности в России накануне выборов усилилось преследование:
- оппозиционных политиков;
- организаций гражданского общества;
- независимых медиа и журналистов.
Это привело к ограничению выбора для российских избирателей, а также ограничило их возможности получения полной и точной информации о кандидатах.Обратите внимание! Ряд стран отказался признавать результаты российских парламентских выборов на оккупированных территориях Украины. Поддержку нашему государству выразили Соединенные Штаты, Турция, Великобритания, Польша, Румыния, Франция.
Выборы в Госдуму России: главное
- В России с 17 по 19 сентября выбирали депутатов в Госдуму. Ожидаемо, с большим преимуществом победила правящая партия "Единая Россия".
- На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей были открыты почти 400 пунктов для голосования. К тому же жители ОРДЛО с российскими паспортами могли проголосовать в онлайне.
- Кремль также открыл участки для голосования и в оккупированном Крыму. В частности, в школах даже отменили уроки 17 сентября.
- Служба безопасности Украины уже начала уголовное производство против России из-за выборов на оккупированном полуострове.