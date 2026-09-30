Существует понимание всех потребностей: Евросоюз не видит критической дыры в украинском бюджете на 2026 год
Европейский Союз пока не фиксирует критического дефицита в украинском бюджете на следующие годы. В то же время европейские партнеры четко разграничивают гражданские потребности государства и военные запросы.
Об этом в эфире 24 Канала рассказала посол Европейского союза Катарина Матернова. По словам дипломатки, текущие финансовые показатели нашего государства находятся под пристальным контролем, и на этот год гражданская сфера полностью обеспечена. Она подчеркнула, что ожидания оборонного ведомства следует оценивать отдельно от общей сметы.
Что известно о финансировании
Представительница Брюсселя отметила, что вопрос дальнейшей поддержки недавно обсуждали Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Нью-Йорке.
Дьявол кроется в деталях, но мы не видим великой дыры в самом бюджете на 2026 год,
– Катарина Матернова, посол Евросоюза.
Отдельно дипломатка остановилась на открытии новых переговорных кластеров по вопросу вступления нашей страны в ЕС. Она напомнила, что непрерывное внедрение реформ остается жестким требованием для получения средств в рамках программы Ukraine Facility и других специальных займов.
Думаю, нет смысла скрывать разочарование из-за того, что консенсус еще не найден, но я все еще верю, что до конца года мы найдем этот консенсус, чтобы двигаться дальше,
– Катарина Матернова, посол Евросоюза.
Какова ситуация с дефицитом сейчас
Напомним, ранее мы писали, что из-за интенсивных боевых действий и необходимости закупки оружия в оборонном секторе возникла значительная нехватка средств. Как заявил Владимир Зеленский, правительство разрабатывает механизм покрытия дефицита в 27 миллиардов долларов через специальные форматы привлечения инвестиций.
К слову. Полное интервью с Катариной Матерновой читайте на сайте 24 Канала по ссылке.
В то же время европейские партнеры продолжают настаивать на внутренних изменениях. Во время визита в США глава Еврокомиссии прямо предупредила, что объемы будущей бюджетной помощи будут зависеть исключительно от скорости принятия реформаторских законов украинским парламентом.