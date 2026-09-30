Про це в ефірі 24 Каналу розповіла посол Євросоюзу Катаріна Матернова. За словами дипломатки, поточні фінансові показники нашої держави перебувають під пильним контролем, і на цей рік цивільна сфера повністю забезпечена. Вона наголосила, що очікування оборонного відомства варто оцінювати окремо від загального кошторису.

Що відомо про фінансування

Представниця Брюсселя зазначила, що питання подальшої підтримки нещодавно обговорювали Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі у Нью-Йорку.

Диявол криється в деталях, але ми не бачимо великої діри в самому бюджеті на 2026 рік,

– Катаріна Матернова, посол Євросоюзу.

Окремо дипломатка зупинилася на відкритті нових переговорних кластерів щодо вступу нашої держави до ЄС. Вона нагадала, що безперервне впровадження реформ залишається жорсткою вимогою для отримання грошей у межах програми Ukraine Facility та інших спеціальних позик.

Думаю, немає сенсу приховувати розчарування через те, що консенсусу ще не знайдено, але я все ще вірю, що до кінця року ми знайдемо цей консенсус, щоб рухатися далі,

– Катаріна Матернова, посол Євросоюзу.

Яка ситуація з дефіцитом зараз

Нагадаємо, раніше ми писали, що через інтенсивні бойові дії та потребу в закупівлі зброї в оборонному секторі виникла значна нестача коштів. Як заявляв Володимир Зеленський, уряд розробляє механізм покриття дефіциту у 27 мільярдів доларів через спеціальні формати залучення інвестицій.

До слова. Повне інтерв'ю з Катаріною Матерновою читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Водночас європейські партнери продовжують наполягати на внутрішніх змінах. Під час візиту до США очільниця Єврокомісії прямо попередила, що обсяги майбутньої бюджетної допомоги залежатимуть виключно від швидкості ухвалення реформаторських законів українським парламентом.