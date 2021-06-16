Евросоюз одобрил новый пакет санкций против Беларуси

Послы стран Евросоюза 16 июня одобрили новый пакет санкций против Беларуси. В частности, под ограничения попали ответственные за инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича.
Об одобрении очередных санкций против Беларуси в сети сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
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Новые санкции ЕС против Беларуси
Послы ЕС только что одобрили запрет на выдачу виз и замораживание активов 78 человек и 7 организаций, ответственных за репрессии в Беларуси и принудительную посадку рейса Ryanair 23 мая,
– написал журналист.
Йозвяк уточнил, что публикация санкционного списка ожидается в официальном журнале ЕС 21 июня.
Напомним, ранее самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко выразил сомнения относительно введения ЕС секторальных санкций, которые распространялись бы на транзит российского газа в страны Евросоюза.
Вынужденная посадка самолета и задержание Протасевича: главное
- 23 мая в Минске по приказу режима Лукашенко принудительно посадили самолет авиакомпании Ryanair. На борту находился оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега, их задержали и арестовали.
- Международное сообщество резко отреагировало на действия белорусских властей и взялось за санкции. Многие страны прекратили авиасообщение с Беларусью.
- 9 июня президент США Джо Байден еще на год продлил санкции против Беларуси. Впервые их ввели еще в 2006 году.
- А 10 июня Европарламент принял резолюцию, в которой дипломаты призвали немедленно освободить задержанного Протасевича и его девушку.