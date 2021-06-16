Евросоюз одобрил новый пакет санкций против Беларуси

Послы стран Евросоюза 16 июня одобрили новый пакет санкций против Беларуси. В частности, под ограничения попали ответственные за инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича.

Об одобрении очередных санкций против Беларуси в сети сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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Новые санкции ЕС против Беларуси

Послы ЕС только что одобрили запрет на выдачу виз и замораживание активов 78 человек и 7 организаций, ответственных за репрессии в Беларуси и принудительную посадку рейса Ryanair 23 мая,

– написал журналист.

Йозвяк уточнил, что публикация санкционного списка ожидается в официальном журнале ЕС 21 июня.

Напомним, ранее самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко выразил сомнения относительно введения ЕС секторальных санкций, которые распространялись бы на транзит российского газа в страны Евросоюза.

Вынужденная посадка самолета и задержание Протасевича: главное