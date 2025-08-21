Угроза европейским странам со стороны Кремля растет, в частности, из-за российско-белорусских учений "Запад-2025", которые должны состояться в сентябре. В то же время Европа продолжает поддерживать Украину. Однако ошибочно предположение, что страны ЕС якобы не заинтересованы в том, чтобы боевые действия на украинской территории прекратились.

Такое мнение высказал 24 Каналу политолог и директор Берлинского центра изучения Восточной Европы Дмитрий Стратиевский, отметив, что европейские лидеры искренне сочувствуют украинцам и оказывают большую поддержку. Также США и Евросоюз работают над гарантиями безопасности для Киева, которые могут предусматривать расположение на территории Украины военных из стран Европы и под командованием США.

Имеет ли Европа мощности, чтобы помогать Украине?

Стратиевский отметил, что Европа не намерена искусственно затягивать войну для того, чтобы ценой жизней украинцев останавливать Владимира Путина где-то на дальних рубежах.

Даже с точки зрения крайне циничной логики это было бы глупо, потому что Евросоюз сейчас имеет колоссальные расходы. В том числе и в отношении украинских беженцев. Поэтому есть много контраргументов против этой версии,

– отметил политолог.

В то же время в Европе есть разные страны. Если говорить о руководстве Венгрии и Словакии, то у них, по его словам, возможно, другие желания. Или у власти малых европейских стран, которая бы хотела как-то пересидеть войну в Украине.

Однако если речь идет о больших странах и их лидерах, прежде всего Франции, Германии, Италии, то они имеют действительно абсолютно искренне желают защитить Украину. Однако не всегда их желания совпадают с возможностями,

– сказал директор Берлинского центра изучения Восточной Европы.

Евросоюз, по его мнению, слишком поздно проснулся. Сейчас он нашел консолидирующую позицию, но с большим опозданием. Он имеет как финансовые проблемы, так и в ВПК. Многие государства ЕС не могут производить достаточного количества оружия для того, чтобы оказывать эффективную помощь Украине. Но при этом они, как отметил политолог, имеют такое желание.

Лидеры Евросоюза конечно хотят закончить эту войну в идеале так, чтобы это устроило украинский народ. Но, будем реалистами, полностью все в этой конструкции реализовать не удастся. Однако по крайней мере есть искреннее желание прекратить кровопролитие,

– отметил Дмитрий Стратиевский.

Поэтому Европа заинтересована в окончании войны в Украине, и версия, что украинцев используют как щит, добавил он, является не справедливой.

Как Евросоюз отстаивает интересы Украины?