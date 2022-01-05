Евросоюз призвал уважать право казахов на мирный протест
Источник:eeas.europa.eu
В Евросоюзе отреагировали на протесты в Казахстане. Говорят, что пристально следят за ситуацией. В конце концов, ЕС призвал все стороны избегать эскалации и насилия.
ЕС признает право на мирные демонстрации. Однако ожидает, что они останутся ненасильственными. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы союза.
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Мы призываем всех, кого это касается, действовать ответственно и сдержанно и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации насилия,
– говорится в заявлении.
Призывают вернуть доступ к интернету
ЕС призывает власти уважать фундаментальное право на мирный протест, а также – соблюдать свои международные обязательства. В частности, отметили, что следует вернуть доступ к информации в интернете.
Урегулировать ситуацию, убеждены в ЕС, можно только с помощью инклюзивного диалога со всеми заинтересованными сторонами и уважением к основным правам граждан.
Последние новости из Казахстана
- Протесты в Казахстане вспыхнули 3 января 2022 года. Причиной стал рост цен на газ.
- Власти согласились снизить тарифы, но ситуация лишь обострилась.
- Требования митингующих стали политическими. Среди них появились пункты об отставке правительства, проведении местных выборов и борьбе с влиянием бывшего президента Нурсултана Назарбаева, возглавлявшего Совбез.
- Действующий президент Касым-Жомар Токаев отправил Назарбаева в отставку.
- Уже есть около 500 пострадавших во время акций протеста. Есть жертвы среди силовиков, а также погибший митингующий в городе Актау.