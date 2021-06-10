Евросоюз разозлился на Байдена из-за встречи с Путиным и Афганистана, – СМИ

Джо Байден впервые как президент приедет в Европу и проведет много важных встреч с лидерами Европы. Впрочем, поговаривают, что они обиделись на главу Белого дома из-за Путина.

Причина негативного отношения к Байдену в этом случае не факт самой встречи. Лидеров ЕС якобы разозлило то, что президент США не предупредил об этой встрече раньше.

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Почему ЕС "обиделся" на Байдена

Встреча с Путиным, которая должна состояться 16 июня, – это лишь одна из причин, по которой якобы европейские лидеры обиделись на Байдена.

Сообщается, что некоторые члены блока жаловались и на то, что их не предупредили о решении Байдена вывести войска из Афганистана до 11 сентября.

, что американские военные должны покинуть Афганистан до 11 сентября 2021 года. Это событие посвящено годовщине терактов в США. Пребывание западных сил в Афганистане длилось почти 20 лет. Подробнее об этом действительно историческом событии читайте по ссылке

Представитель ЕС заявил изданию Politico, что "подливает масла в огонь" и то, что в течение 4 месяцев после инаугурации Байдена он не назначил посла в Европейский Союз. Говорят, это способствовало тому, что в некоторых европейских странах настроились на показ "стратегической независимости" от НАТО.

Другой высокопоставленный чиновник заявил, что разногласия стали причиной того, что Европа идет собственной дорогой. В то же время он отметил, что важно сотрудничать и координировать работу со всеми единомышленниками.

Официальное заявление Европейский Союз и НАТО усиливают партнерство по 74 пунктам

Встреча Байдена и Путина: главное