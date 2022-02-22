Евросоюз уже сегодня введет санкции против России за "признание республик"

Во вторник, 22 февраля, главы МИД стран-членов Евросоюза соберутся на внеочередное заседание. На нем планируют утвердить новые санкции против России за признание псевдореспублик боевиков на Донбассе.

О созыве внеочередного заседания сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Накануне он подчеркивал, что если Россия признает боевиков, то Кремль ждут новые санкции.

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Россию ждут санкции

За признание боевиков на временно оккупированной территории Украины Кремль ожидают серьезные последствия. Боррель убежден, что реакция Евросоюза будет единодушной.

Я уверен, что будет единогласное решение,

– подчеркнул Боррель.

Внеочередное заседание состоится 22 февраля. На нем как раз и будут говорить о санкциях. Некоторые члены Евросоюза выступают за более сдержанные меры, чем предусмотренные на случай возможного вторжения России в Украину.

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