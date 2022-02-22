Евросоюз уже сегодня введет санкции против России за "признание республик"
Источник:The Guardian
Во вторник, 22 февраля, главы МИД стран-членов Евросоюза соберутся на внеочередное заседание. На нем планируют утвердить новые санкции против России за признание псевдореспублик боевиков на Донбассе.
О созыве внеочередного заседания сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Накануне он подчеркивал, что если Россия признает боевиков, то Кремль ждут новые санкции.
Заметьте Германия обещает жесткую реакцию на действия России, о "Северном потоке-2" – снова ни слова
Россию ждут санкции
За признание боевиков на временно оккупированной территории Украины Кремль ожидают серьезные последствия. Боррель убежден, что реакция Евросоюза будет единодушной.
Я уверен, что будет единогласное решение,
– подчеркнул Боррель.
Внеочередное заседание состоится 22 февраля. На нем как раз и будут говорить о санкциях. Некоторые члены Евросоюза выступают за более сдержанные меры, чем предусмотренные на случай возможного вторжения России в Украину.
Реакция мира на признание боевиков: последние новости
- Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что Австралия временно закрывает свое посольство во Львове. Она призывает сограждан срочно уезжать из Украины. Дипломат осудила действия Кремля и отметила поддержку Украины.
- В администрации Байдена, по данным СМИ, из-за признания Путиным боевиков считают, что встреча двух политиков теперь маловероятна.
- Ряд международных партнеров уже пообещали ввести санкции против России за признание квазиреспублик на Донбассе.
- Казахстан отказался поддерживать решение Кремля о признании боевиков.
- Украинская делегация в трехсторонней контактной группе заявила, что Россия фактически вышла из минских соглашений. Поэтому наша страна начала консультации с ОБСЕ.
Экстренное заседание Совбеза ООН из-за признания боевиков: смотрите видео