Ежедневно 150 – 200 человек под огнем эвакуируют из Донбасса, – глава ОВА
В Донецкой области продолжаются активные бои украинских героев с россиянами. Поскольку враг не дает организовать зеленые коридоры, мирных украинцев приходится вывозить под вражеским огнем.
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко говорит, враг не оставляет попыток продвинуться и занять новые позиции, но храбрые воины ВСУ не дают ему этого сделать. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.
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Эвакуация украинцев из Донбасса
Кириленко сообщил о том, что Украина активно работает над эвакуацией украинцев из Мариуполя, особенно это касается "Азовстали". Он отметил, что отчитываться о работе можно будет только по результатам, ведь враг не только постоянно меняет свои планы и часто атакует эвакуационные колонны мирных людей.
Также он добавил, что массового выезда людей с территории Донецкой области не происходит. Враг не прекращает обстрелы, но некоторым удается перебраться в более безопасное место.
Ежедневно под огнем из Донецкой области эвакуируют 150 – 200 человек,
– заявил глава Донецкой ОВА.
Ситуация на Востоке
- Отважные защитники Рубежного сообщили, что вражеские танки практически не прекращают огонь.
- Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила о том, что враг ведет интенсивные наступательные действия. Храбрым воинам ВСУ удается не только эффективно противостоять врагу, но и возвращать под контроль Украины оккупированные населенные пункты.
- Наши защитники в зоне ООС отчитались о нанесении врагу новых потерь.
- Также в течение суток ВСУ отразили 4 атаки врага, уничтожили много вражеского личного состава и техники оккупантов.
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