Для России это колоссальный риск, – Байден подтвердил тренировку украинцев на F-16

Соединенные Штаты также будут готовить украинских пилотов управлять истребителями F-16. Это официально подтвердил Джо Байден.

Соответствующее заявление президент США озвучил на пресс-конференции после саммита G7. Об этом сообщает 24 Канал.

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США будут тренировать украинских пилотов

Джо Байден отметил, что американские военные будут тренировать украинских пилотов для истребителей четвертого поколения, в частности F-16. Сказал, что США будут делать это вместе с союзниками и партнерами.

Также он отметил, что это усилит способность Украины защищать себя в долгосрочной перспективе.

В прошлом году мы передавали все, что им нужно в настоящий момент. Теперь мы двигаемся в сторону того, чтобы они могли защищаться в дальнейшем,

– подчеркнул президент США.

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Предоставление F-16 – колоссальный риск для России

Кроме того, Байден заявил, что самолеты F-16 позволят Украине наносить удары туда, куда сейчас наши воины не достают. Однако исключительно на собственной территории.

"У меня есть жесткая гарантия от Зеленского, что они не будут использовать их для того, чтобы зайти на географическую территорию России. Но где бы ни были российские войска не территории Украины, они (украинцы – 24 Канал) могут их (F-16 – 24 Канал) использовать", – отметил глава государства.

Отметим, что отвечая на вопросы журналистов относительно заявления кремлевского МИД о колоссальных рисках, связанных с поставкой F-16, Байден отметил: "Для них – да".