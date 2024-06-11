Часть предоставленных F-16 будет базироваться не в Украине: летчик-инструктор оценил идею

В Воздушных силах ВСУ заявили, что часть истребителей F-16, которые получит Украина, разместят на иностранных авиабазах. Это – единственная ныне возможная стратегия, ведь такие самолеты требуют очень пристального внимания.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что говорится об инженерной подготовке. Такие борта надо обслуживать на серьезных авиабазах, которые сейчас нельзя построить в Украине. К слову, F-16 будут базировать за рубежом, чтобы уберечь их от ударов врага.

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Где могут разместить F-16

"Основное базирование будет на европейских базах. То есть, это может быть в Румынии, в Польше, в Чехии. Иначе – просто не получится", – подчеркнул летчик-инструктор.

F-16 надо обслуживать на уровне авиационных заводов. Именно поэтому оптимальный вариант – базировать их на аэродромах НАТО. Зато украинские аэродромы можно использовать как оперативные – проводить подготовку до и после полетов. А также – заправлять самолеты и подвешивать вооружение.

В зависимости от поставленной боевой задачи, истребители могут возвращаться на разные аэродромы. Далее – серьезное инженерное обслуживание на базах НАТО.

Если Швеция с самолетами Gripen или Франция с истребителями Mirage полностью прикроют ПВО хотя бы один из аэродромов, то дальше его можно будет использовать как базу обслуживания. Например, бортов Mirage 2000.

Однако, это очень непростой самолет и его также надо будет обслуживать на базах в Европе. Оптимальный вариант – во Франции.

Украина ожидает F-16