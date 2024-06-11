Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що мовиться про інженерну підготовку. Такі борти треба обслуговувати на серйозних авіабазах, які нині не можна побудувати в Україні. До слова, F-16 базуватимуть за кордоном, аби уберегти їх від ударів ворога.
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Де можуть розмістити F-16
"Основне базування буде на європейських базах. Тобто, це може бути в Румунії, у Польщі, у Чехії. Інакше – просто не вийде", – наголосив льотчик-інструктор.
F-16 треба обслуговувати на рівні авіаційних заводів. Саме тому оптимальний варіант – базувати їх на аеродромах НАТО. Натомість українські аеродроми можна використовувати як оперативні – проводити підготовку до та після польотів. А також – заправляти літаки та підвішувати озброєння.
Залежно від поставленого бойового завдання, винищувачі можуть повертатися на різні аеродроми. Далі – серйозне інженерне обслуговування на базах НАТО.
Якщо Швеція з літаками Gripen або Франція з винищувачами Mirage повністю прикриють ППО бодай один з аеродромів, то далі його можна буде використовувати як базу обслуговування. Наприклад, бортів Mirage 2000.
Однак, це дуже непростий літак і його також треба буде обслуговувати на базах у Європі. Оптимальний варіант – у Франції.
Україна очікує на F-16
- Данія планує передати українській армії 19 літаків. Прем'єрка країни Метте Фредеріксен зазначила, що скоро ці винищувачі будуть на шляху до України.
- Раніше міністр оборони України Рустем Умєров заявляв, що ці літаки з'являться в українській державі "дуже скоро".
- Водночас до України уже приїхав перший іноземний інструктор з використання F-16. Це льотчик з Греції.
- Тим часом росіяни погрожують знищити F-16 за кордоном. Один із російських пропагандистів заявив, що ці винищувачі та аеродроми їхнього базування стануть "законною метою для російських військових".