Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що мовиться про інженерну підготовку. Такі борти треба обслуговувати на серйозних авіабазах, які нині не можна побудувати в Україні. До слова, F-16 базуватимуть за кордоном, аби уберегти їх від ударів ворога.

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Де можуть розмістити F-16

"Основне базування буде на європейських базах. Тобто, це може бути в Румунії, у Польщі, у Чехії. Інакше – просто не вийде", – наголосив льотчик-інструктор.

F-16 треба обслуговувати на рівні авіаційних заводів. Саме тому оптимальний варіант – базувати їх на аеродромах НАТО. Натомість українські аеродроми можна використовувати як оперативні – проводити підготовку до та після польотів. А також – заправляти літаки та підвішувати озброєння.

Залежно від поставленого бойового завдання, винищувачі можуть повертатися на різні аеродроми. Далі – серйозне інженерне обслуговування на базах НАТО.

Якщо Швеція з літаками Gripen або Франція з винищувачами Mirage повністю прикриють ППО бодай один з аеродромів, то далі його можна буде використовувати як базу обслуговування. Наприклад, бортів Mirage 2000.

Однак, це дуже непростий літак і його також треба буде обслуговувати на базах у Європі. Оптимальний варіант – у Франції.

Україна очікує на F-16