Локальный паритет: авиационный эксперт объяснил, что смогут делать F-16 в Украине

В сентябре Украина может сформировать подразделение из F-16 на уровне бригады. Одна эскадрилья истребителей может быть уже примерно в мае. Такое количество самолетов особо не изменит положение в воздухе. Однако при этом украинские военные будут иметь паритет в воздушных боях.

Такое мнение 24 Каналу высказал авиационный эксперт Валерий Романенко, отметив, что, вероятно, Украина может получить даже некоторое преимущество. Однако это может произойти при условии, если партнеры предоставят ракеты, которые имеют большую дальность, чем вражеские.

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Последний экспортный вариант основной американской авиационной ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM имеет дальность 160 километров. Зато основное вооружение россиян – это ракета Р-77 с дальностью менее 120 километров.

Есть такой психологический аспект. Как только мы получим даже первую эскадрилью, россияне в каждом украинском самолете, который поднимется в воздух, будут видеть F-16. Они вынуждены будут свернуть свои воздушные операции,

– убежден Романенко.

Так интенсивность боевых действий должна резко уменьшиться. Также враг начнет терять больше авиации.

Могут ли истребители базироваться в странах НАТО

Авиационный эксперт добавил, что на территории Украины нет безопасного тыла. А размещать самолеты на территории союзников государство не сможет. Мол, это можно только в том случае, если они там будут находиться на техническом обслуживании или в ремонте.

"Если они будут действовать с авиабаз НАТО, россияне могут считать, что эти страны являются "участниками боевых действий". Командование НАТО пока не хочет принимать прямого участия в боевых действиях", – добавил Романенко.

Именно поэтому, убежден авиационный эксперт, американские истребители будут размещать на украинских аэродромах.

Подготовка украинских пилотов

Валерий Романенко отметил, что в США заявили о том, что надо продолжить тактическую подготовку украинских летчиков. Мол, финансирование для этого есть только до 30 сентября.

Всего в США находится 12 пилотов ВСУ. Авиационный эксперт предполагает, что первая четверка будет готова уже в мае.

Уже получит самолеты, и я думаю, что она уже примет участие в боевых действиях. Все остальные будут подготовлены до 30 сентября. Но кроме Соединенных Штатов, есть еще группа – 8 наших пилотов готовится в Нидерландах. А эти летчики начали гораздо раньше подготовку,

– добавил Романенко.

По его мнению, они могут быть готовыми уже в апреле.

Когда F-16 могут появиться в Украине