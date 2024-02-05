Нидерланды передадут Украине больше F-16, чем обещали: о каком количестве идет речь
Источник:Минобороны Нидерландов
Амстердам готовит к передаче Украине первую партию истребителей. В конце 2023 года об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте президенту Зеленскому.
5 февраля минобороны страны отдельно заявило, что предоставят Киеву больше F-16, чем обещали ранее.
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Сколько F-16 получит Украина
Так, в декабре 2023 года в телефонном разговоре Марк Рютте сказал президенту Зеленскому, что его страна начала подготовку к передаче Украине 18 истребителей F-16.
Снабжение F-16 является одним из важнейших элементов договоренностей о военной поддержке Украины,
– отметил тогда Рютте.
Теперь стало известно, что Амстердам готов увеличить поставку самолетов нашему государству. В минобороны сообщили, что предоставит дополнительно еще 6 F-16. В целом Украина получит от страны-союзницы 24 истребителя.
Напомним, что еще осенью в Нидерландах говорили, что F-16 будут поставлены уже в 2024 году. Министр обороны страны Кайса Оллонгрен рассказывала, что скорость процесса передачи самолетов зависит от обучения украинских пилотов. Кроме того, сами Нидерланды совершают переход на более современный тип самолета – F-35.
Почему немедленная передача самолетов – не "лучший вариант"
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что отдельные европейские лидеры заявляли о готовности передать F-16 уже сейчас. Впрочем, полковник считает это не слишком хорошей идеей. По его словам, Украина должна быть готова пользоваться новым вооружением.
Понятно, что должно быть все готово: и пилоты, и инфраструктура, и инженеры, и другие факторы, о которых меньше говорят,
– подчеркнул он.
Игнат подчеркнул, что нет смысла в том, чтобы обещанные партнерами самолеты просто территориально находились в Украине.
Передача F-16 Украине: последние новости
- В начале года Юрий Игнат допустил, когда можно ожидать получения первой партии истребителей. По его словам, их предоставит Дания. И это произойдет весной.
- Спикер Воздушных сил пояснил, что пока еще продолжаются тренировки украинских летчиков и наземного персонала.
- Наши пилоты проходят обучение в трех странах – Британии, США и Дании. В Британию отправили выпускников в 2023 году. Их будут готовить 2 года. В США пообещали завершить обучение пилотов к концу 2024 года. В Дании тренируется передовая группа. Ее отправили раньше. Там уже совершают полеты на F-16 с инструкторами.
- Известно, что в целом Дания обещала передать Киеву 19 истребителей. Первые 6 она якобы должна была поставить до 2023 года, в 2024 – еще восемь, и в 2025 – последние 5.