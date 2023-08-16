Украина не получит истребители F-16 этой осенью или зимой, – Игнат
Наше государство остро нуждается в истребителях F-16. Они не только помогли бы ускорить деоккупацию, но защитить небо над Украиной. Впрочем, вряд ли до конца года мы их получим.
Это в эфире телемарафона констатировал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, ближайшей осенью или зимой не стоит ожидать F-16 в Украине.
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Пока F-16 не будет
Уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 этой осенью и зимой.
– подчеркнул Игнат.
Спикер Воздушных сил отметил, что на эти воздушные суда возлагали немало надежд. А все потому, что они должны стать частью противовоздушной обороны. F-16 должны помочь защитить Украину от ракетных и дроновых атак, которые осуществляет Россия.
"Но, как там не было, вопрос сдвинулся с места. Мы понимаем, что наши летчики в ближайшее время будут учиться. Но в то же время усиление нашего ПВО нужно проводить", – добавил представитель Воздушных сил.
Обучение пилотов завершатся не через полгода
Несколькими днями ранее СМИ написали, что первая группа из шести украинских пилотов не сразу овладеют F-16. По имеющимся данным, следует ожидать, что это произойдет разве что летом 2024 года. Такие заявления сделали высокопоставленные украинские члены правительства и военные, которые общались с журналистами.
Первопричина кроется в задержках со стороны западных партнеров. Моментами они даже тормозили реализацию программы обучения наших пилотов.
В Washington Post отметили, что график демонстрирует разрыв между:
- сторонниками Украины, считающими, что F-16 должны стать частью долгосрочной обороны нашего государства;
- Киевом, который "отчаянно требует, чтобы истребители как можно быстрее достигли боевого пространства".
В издании констатируют, что западные истребители считают критически важными, чтобы противостоять российской агрессии.