Украина не получит истребители F-16 этой осенью или зимой, – Игнат

Наше государство остро нуждается в истребителях F-16. Они не только помогли бы ускорить деоккупацию, но защитить небо над Украиной. Впрочем, вряд ли до конца года мы их получим.

Это в эфире телемарафона констатировал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, ближайшей осенью или зимой не стоит ожидать F-16 в Украине.

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Пока F-16 не будет

Уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 этой осенью и зимой.

– подчеркнул Игнат.

Спикер Воздушных сил отметил, что на эти воздушные суда возлагали немало надежд. А все потому, что они должны стать частью противовоздушной обороны. F-16 должны помочь защитить Украину от ракетных и дроновых атак, которые осуществляет Россия.

"Но, как там не было, вопрос сдвинулся с места. Мы понимаем, что наши летчики в ближайшее время будут учиться. Но в то же время усиление нашего ПВО нужно проводить", – добавил представитель Воздушных сил.

Обучение пилотов завершатся не через полгода

Президент Румынии подтвердил, что его государство займется обучением украинских пилотов на западных истребителях F-16.

Несколькими днями ранее СМИ написали, что первая группа из шести украинских пилотов не сразу овладеют F-16. По имеющимся данным, следует ожидать, что это произойдет разве что летом 2024 года. Такие заявления сделали высокопоставленные украинские члены правительства и военные, которые общались с журналистами.

Первопричина кроется в задержках со стороны западных партнеров. Моментами они даже тормозили реализацию программы обучения наших пилотов.

В Washington Post отметили, что график демонстрирует разрыв между:

сторонниками Украины, считающими, что F-16 должны стать частью долгосрочной обороны нашего государства;

Киевом, который "отчаянно требует, чтобы истребители как можно быстрее достигли боевого пространства".

В издании констатируют, что западные истребители считают критически важными, чтобы противостоять российской агрессии.