"Сведут к минимуму удары России": при каких условиях F-16 серьезно повлияют на фронт
Многоцелевые истребители F-16 действительно могут изменить ход войны. Однако, все зависит от количества доставленных бомбардировщиков.
Пока известно, что в начале 2024 года Украине планируют поставить одну эскадрилью – около 12 истребителей. Военный эксперт Юрий Федоров рассказал 24 Каналу, как "птички" изменят ситуацию на фронте
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Эскадрилья F-16 будет выполнять две функции
По словам военного эксперта, одна эскадрилья даст серьезный результат, но на узком участке фронта. К примеру, на стратегическом направлении – Мелитопольском. F-16 могут помочь перерезать россиянам железнодорожное сообщение в городе Токмак, благодаря которому оккупанты подтягивают технику из Донецка и Крыма.Обратите внимание! Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты продолжают перебрасывать технику и резервы в район Токмака.
"Я бы не сказал, что 12 самолетов либо 20, либо 24 изменят всю картину войны. Это совсем не так. Это уж слишком оптимистичные заявления", – объяснил Федоров.
В настоящее время украинские военные заняли позиции у Работиного, до Токмака остается более 18 километров. Его трудно будет проходить через большое количество оборонительных сооружений – фортификации, "зубы дракона", рвы, укрепленные пункты. Именно здесь пригодится эскадрилья F-16, которая может выполнять две функции.
- Будет наносить удары по враждебным наземным целям и объектам.
- Будет отгонять российскую авиацию, которая управляемыми бомбами наносит удары по украинским воинам.
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Если в Украину вместе с F-16 прибудут ракеты дальностью 180 километров, тогда попытки российской авиации наносить удары управляемыми бомбами или ракетами "воздух – земля" будут сведены к минимуму, а может даже к нулю,
– объяснил Юрий Федоров.
F-16 для Украины: главное
- Первые F-16 Украина получит от Дании и Нидерландов весной 2024 года – более 61 самолета. Кроме того, к авиационной коалиции присоединились Бельгия, Португалия, США и Великобритания.
- Пентагон планирует обеспечить Украину запчастями для истребителей F-16. Когда Украина получит эти истребители, потребуются запчасти, чтобы обеспечить их техническое обслуживание и продление полетов. Так как без запчастей F-16 могут быть выведены из строя всего за несколько месяцев.
- В конце октября США подтвердили начало летных учений украинцев на F-16. Также на военно-воздушной базе в Румынии открылся Европейский обучающий центр F-16 (EFTC), где будут проходить обучение и украинские летчики.