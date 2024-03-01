Как F-16 помогут Украине в войне: бывший пилот истребителя дал четкий ответ
Для нашего государства чрезвычайно важно получить F-16 для борьбы с врагом. Экспилот самолета F-16 рассказал, как именно эти истребители помогут нашим Силам обороны.
Когда Украина получит истребители F-16, пилотам станет намного проще применять западное вооружение для поражения вражеских целей. Об этом рассказал американский экспилот F-16 Питер Гринбург.
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Влияние F-16 на войну
Американский экспилот F-16 Питер Гринбург объяснил, как западные истребители помогут Украине защищаться от российской агрессии.
"Украине будет трудно. Вы же знаете, что они (россияне – 24 Канал) имеют хорошую защиту. Российское оборудование в целом поражает – по крайней мере на бумаге. Западные самолеты и западное оружие добавят к тому, что уже делает Украина. И прекрасным примером этого является то, что украинские пилоты уже стреляют из западного оружия. Они сбрасывают западные бомбы", – отметил он в комментарии "Голосу Америки".
Гринбург отметил, что сейчас украинские летчики используют западное вооружение на МиГ-29 или Су-27, которые не обновлены и имеют то же оборудование и программное обеспечение, что 30 лет назад. По его словам, это очень трудно.
То, что делают эти пилоты со своими нынешними самолетами с западным оружием, – чрезвычайно сложно, гораздо сложнее, чем что-либо, что мне надо было когда-то делать. Итак, когда вы заменяете эти самолеты на F-16, или на самом деле вы даже не заменяете их, вы добавляете F-16, то становится просто легче. Вы можете сбрасывать больше оружия на врага быстрее, и каждый из этих видов оружия будет иметь более высокий шанс выполнить свою работу по уничтожению своей цели,
– резюмировал бывший пилот F-16.
Поставка F-16 в Украину и обучение наших пилотов на истребителях: последние новости
- Предварительно, появлялась информация, что Украина может ожидать первые истребители уже летом этого года. Так, в Дании отметили, что окончательные сроки зависят от выполнения всех условий, которые необходимы для получения F-16.
- В феврале 2024 года, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте поделился хорошими новостями о передаче долгожданных самолетов F-16 Украине. По его словам, наше государство получит более 20 многоцелевых истребителей.
- Также известно, на каком этапе обучение украинских пилотов на F-16. Представитель Воздушных сил рассказал, что украинские летчики уже начали отрабатывать на F-16 тактические приемы. В частности, удары по воздушным и наземным целям.
- По словам Игната, сейчас также продолжается подготовка наземного персонала. Они учатся, как обслуживать самолеты F-16 и вооружение этих истребителей, как его программировать.