Коли Україна отримає винищувачі F-16, пілотам стане набагато простіше застосовувати західне озброєння для ураження ворожих цілей. Про це розповів американський експілот F-16 Пітер Грінбург.
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Вплив F-16 на війну
Американський експілот F-16 Пітер Грінбург пояснив, як західні винищувачі допоможуть Україні захищатись від російської агресії.
"Україні буде важко. Ви ж знаєте, що вони (росіяни – 24 Канал) мають гарний захист. Російське обладнання загалом вражає – принаймні на папері. Західні літаки та західна зброя додадуть до того, що уже робить Україна. І чудовим прикладом цього є те, що українські пілоти вже стріляють із західної зброї. Вони скидають західні бомби", – зазначив він у коментарі "Голосу Америки".
Грінбург наголосив, що зараз українські льотчики використовують західне озброєння на МіГ-29 чи Су-27, які не оновлені й мають те саме обладнання та програмне забезпечення, що 30 років тому. За його словами, це дуже важко.
Те, що роблять ці пілоти зі своїми нинішніми літаками із західною зброєю, – надзвичайно складно, набагато складніше, ніж будь-що, що мені треба було колись робити. Отже, коли ви замінюєте ці літаки на F-16, або насправді ви навіть їх не замінюєте, ви додаєте F-16, то стає просто легше. Ви можете скидати більше зброї на ворога швидше, і кожен з цих видів зброї матиме вищий шанс виконати свою роботу зі знищення своєї цілі,
– резюмував колишній пілот F-16.
Постачання F-16 в Україну та навчання наших пілотів на винищувачах: останні новини
- Попередньо, з'являлась інформація, що Україна може очікувати на перші винищувачі вже влітку цього року. Так, в Данії наголосили, що остаточні терміни залежать від виконання всіх умов, які необхідні для отримання F-16.
- В лютому 2024 року, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте поділився гарними новинами щодо передачі довгоочікуваних літаків F-16 Україні. За його словами, наша держава отримає понад 20 багатоцільових винищувачів.
- Також відомо, на якому етапі навчання українських пілотів на F-16. Речник Повітряних сил розповів, що українські льотчики вже почали відпрацьовувати на F-16 тактичні прийоми. Зокрема, удари по повітряних та наземних цілях.
- За словами Ігната, наразі також триває підготовка наземного персоналу. Вони вчаться, як обслуговувати літаки F-16 та озброєння цих винищувачів, як його програмувати.