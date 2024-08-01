Полноценная авиационная база: как даже несколько F-16 усилят ВСУ

Для эффективного отпора врагу Украине нужно более 100 истребителей F-16. Именно такое количество когда-то озвучивал Владимир Зеленский, но в этом случае говорится о выполнении различных задач.

Авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что 128 самолетов нужны для противодействия воздушным угрозам, работы по приграничным территориям. Также истребители важны для ударов вглубь России и на линии фронта.

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Даже несколько F-16 будут эффективными

Не надо забывать, что даже те несколько самолетов, которые нам обещали передать в 2024 году, могут существенно увеличить шансы Вооруженных Сил противодействовать российским воздушным угрозам.

Даже 6 F-16 – это 6 систем, которые оборудованы радиолокационными возможностями обнаружения любых воздушных целей. Они могут уничтожать их в радиусе 200 километров,

– рассказал авиаэксперт.

От этих самолетов не стоит ожидать сверхвозможностей, ведь они созданы для выполнения определенных задач. В работе с другими системами, в частности ракетами ATACMS или с беспилотниками, – увеличиваются шансы противодействовать врагу. Ведь сейчас мы ограничены в авиационной компоненте.

Поэтому F-16 – это полноценная авиационная база, которая может использовать все вооружение, которое с ними передадут. Безусловно, нам хочется получить ракеты JASSM, которые могут работать на расстоянии до тысячи километров. Думаю, в будущем мы будем их иметь,

– подчеркнул Анатолий Храпчинский.

Сейчас главная задача – закрыть воздушное пространство Украины, а дальше работа по прифронтовой зоне. Учитывая наличие ракет AIM-120, мы сможем существенно отогнать российскую авиацию, ведь эти ракеты работают на более 180 километров.

Где могут разместить F-16

По словам авиаэксперта, истребители будут находиться на территории Украины. Также следует понимать различия между аэродромами, где стоят самолеты, и теми, где они просто останавливаются, чтобы дозаправиться или оснаститься вооружением.

Россияне хвастаются разведывательными возможностями своих БПЛА, но они могут долетать только до прифронтовой или пограничной зон. Украинские беспилотные системы активно снимают все, что происходит глубоко на территории России, уничтожая вражеские НПЗ или аэродромы врага.

Ключевой задачей является создание мощных систем защиты аэродромов благодаря противовоздушной обороне. То есть противодействие быстрым целям, аэробаллистическим ракетам. А в дальнейшем – большое количество пилотов, чтобы в случае опасности можно было поднять самолеты в небо и передислоцировать,

– подытожил Анатолий Храпчинский.