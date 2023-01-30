Военный эксперт объяснил, почему Украина не может просто купить себе истребители

После решения западных партнеров о предоставлении танков Украина ожидает следующего этапа – решения по истребителям. Самыми оптимальными считают самолеты F-16, но Украина не может их купить, поэтому рассчитывает на помощь от партнеров.

Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков. По его словам, Польша рассматривает возможность передачи Украине от 2 до 4 самолетов F-16, но Украина в целом требует не менее 180 единиц.

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Почему Польша может передать максимум 4 самолета

Главный редактор издания Defense Express пояснил, что у Польши всего 48 таких самолетов, и для них это количество также недостаточно, учитывая масштабы воздушного пространства, которое нужно защищать.

Украинцам, по словам Олега Каткова, следует прагматично относиться к возможностям партнеров, ведь они не могут передать все имеющееся вооружение, потому что они также нуждаются в защите.

Я бы ожидал действительно, что Польша передаст целую эскадрилью из F-16, это было бы лучше, но в любом случае даже 1 – 4 самолета значительно усилят Воздушные силы. Надо рассчитывать на более реалистичные вещи, а не на желание, и не распоряжаться чужим имуществом,

– сказал Катков.

Ссылаясь на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Олег Катков отметил, что Украина нуждается в 5 авиационных бригадах, а в каждой из них должно быть 3 эскадрильи. Одна эскадрилья – это 12 самолетов. Всего выходит 180 самолетов.

Олег Катков рассказал, почему Украина не может купить себе самолеты: смотрите видео

К примеру, Польша, которая вдвое меньше Украины, стремится иметь 120 истребителей, а Южная Корея и Китайская Республика (Тайвань) имеют около 400 самолетов.

По словам Каткова, для Украины 180 самолетов – оптимальное количество и позволит Украине полноценно защищать свое небо. Но купить эти самолеты Украина не в состоянии из-за их стоимости.

180 истребителей – это достаточно прагматичное количество ввиду того, что мы говорим о защите неба, и также нужно понимать, что это достаточно значительные средства,

– сказал Катков.

Сколько они стоят

Главный редактор издания Defense Express рассказал, что последние контракты по закупке этих самолетов поражают суммами. К примеру, за 8 самолетов F-16 Болгария заплатила 1 миллиард 300 миллионов долларов. Кроме самих самолетов, в эту сумму входит обучение и главное вооружение.

В 2020 году Финляндия объявляла тендер о закупке новых самолетов. В результате конкурса было закуплено 64 самолета F-35 общей стоимостью 10 миллиардов долларов.

По словам Каткова, в рекордном бюджете Украины в 2021 году на все вооружение было выделено около одного миллиарда долларов, а с начала российского полномасштабного вторжения США помогли Украине на 22 миллиарда долларов.

"Это огромные средства, поэтому мы понимаем, что идти к цели в 180 истребителей мы будем довольно долгое время. Поэтому мы пока будем рассчитывать на ту помощь, которую нам оказывают союзники", – подытожил Катков.

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