Ко второму этапу наступления, – летчик предположил, когда Украина получит истребители F-16

Стало известно, что Иран получит не менее 24 самолетов Су-35. Несколько бортов уже видели над страной, и, вероятнее всего, уже начата перегонка.

Именно поэтому очень быстро начал продвигаться вопрос о предоставлении Украине F-16. Это произошло тогда, когда решился вопрос по Су-35. Так, эти процессы напрямую связаны между собой. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Понятно, что это все тормозилось. Это Израиль, Беннет, Абрамович. В прошлом году Беннет с Абрамовичем были инициаторами соглашения по Стамбулу, сдаче Крыма и Донбасса. Пока Беннету не сказали "до свидания", пришел Нетаньяху и решил вопрос по-другому. Это мы сейчас видим,

– подчеркнул Свитан.

Когда предоставят самолеты

Передача Су-35 Ирану вызвала разрешение на передачу F-16 нам. Свитан считает, что к концу лета мы эти самолеты увидим. "Нужно 3 месяца на подготовку летного состава, столько же времени уходит на подготовку технического состава. Летной состав готовился, а технический – нет", – отметил летчик-инструктор.

Поэтому современную авиацию мы получим до второго этапа нашего наступления – в конце лета или начале осени. "До первого этапа, который происходит сейчас, они вряд ли успеют", – подытожил Роман Свитан.

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