Закончили базовые учения на F-16: Минобороны Британии показало первые фото украинских пилотов

Украина с каждым днем все ближе к тому, чтобы наши пилоты на F-16 защищали родную землю от врага. В сети уже показали десятерых наших летчиков, которые закончили тренировки на западных истребителях.

Яркие фотографии выложила на своей странице в сети X пресс-служба правительства Великобритании. Известно, что десять украинских пилотов прошли базовый курс обучения полетов на истребителях западного образца F-16.

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Однажды станут к обороне

Десять пилотов прошли в Великобритании базовую летную, наземную и языковую подготовку и в один прекрасный день станут первой линией обороны, защищая небо Украины от путинских войск,

– отмечают в сообщении.

Украинские пилоты завершили базовые учения на западных истребителях F-16 / Фото Минобороны Великобритании

Что ждет дальше? А дальше эта группа из десяти украинских пилотов отправляется к продвинутой летной подготовке. Ею уже занимаются французские Военно-воздушные силы. А уже после этого наши летчики будут заниматься обучением на западных истребителях F-16.

Эти усилия являются ключевым вкладом Великобритании в коалицию по созданию авиационного потенциала, которую возглавляют США, Дания и Нидерланды, и которая помогает создать военно-воздушные силы, состоящие из современных истребителей,

– добавляют в сообщении Минобороны Великобритании.

Когда и от кого Украина получит первые F-16