Нидерланды обсуждают с США, Данией и Британией поставку Украине F-16, – премьер-министр

На сегодняшний день Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине истребителей F-16. Правительство страны ведет переговоры со своими союзниками.

Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Напомним, что недавно Алексей Резников объяснил, почему союзники затягивают с истребителями F-16.

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Нидерланды активно обсуждают передачу Украине F-16

По словам Рютте, Нидерланды сейчас активно обсуждают с Данией, Великобританией, США и еще с некоторыми другими странами в Европе передачу Украине самолетов F-16.

Премьер-министр подчеркнул, что для начала необходимо достичь соглашения между всеми партнерами, как это уже было с поставкой Украине гаубиц и танков Leopard 2. Поэтому дискуссия все еще продолжается.

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