Нидерланды обсуждают с США, Данией и Британией поставку Украине F-16, – премьер-министр
Источник:Reuters
На сегодняшний день Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине истребителей F-16. Правительство страны ведет переговоры со своими союзниками.
Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Напомним, что недавно Алексей Резников объяснил, почему союзники затягивают с истребителями F-16.
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Нидерланды активно обсуждают передачу Украине F-16
По словам Рютте, Нидерланды сейчас активно обсуждают с Данией, Великобританией, США и еще с некоторыми другими странами в Европе передачу Украине самолетов F-16.
Премьер-министр подчеркнул, что для начала необходимо достичь соглашения между всеми партнерами, как это уже было с поставкой Украине гаубиц и танков Leopard 2. Поэтому дискуссия все еще продолжается.
F-16 для Украины: последние новости
- Недавно Алексей Резников сообщил, что союзники затягивают с предоставлением Украине современной авиации, в частности, истребителей F-16, ведь эти системы сложны и нуждаются в обслуживании и больших финансовых затратах.
- Президент Владимир Зеленский уверен, что Украина получит западные истребители. Он заявил, что Украина получит право получить истребители своими результатами на поле боя с оккупантами.
- Дмитрий Кулеба считает, что рано или поздно Запад примет решение о предоставлении Украине мощных истребителей F-16. Пока это – вопрос времени.
- Ранее начальник авиации командования Воздушных Сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов рассказывал, что подготовка передачи F-16 Украине требует определенного времени. Он подчеркнул, что не нужно забывать о процедурных вопросах.
- Кстати, тему истребителей F-16 для Украины во время пресс-конференции подняли премьер Нидерландов Марк Рютте и украинский лидер Владимир Зеленский. Рютте заявлял, что Нидерланды "очень плотно" работают по этому вопросу с Бельгией, Данией, Великобританией и другими партнерами "чтобы привести это к завершению".