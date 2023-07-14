В Пентагоне назвали причину, почему до сих пор не передают Украине F-16
Источник:Лара Селигман
В США считают, что на сегодняшний день ситуация на фронте не является идеальной для передачи мощных истребителей F-16. Но все может измениться в любой момент.
Об этом сообщил директор по операциям Объединенного штаба генерал-лейтенант Дуглас Симс во время брифинга Пентагона. Он высказался о "мощной ПВО" России.
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Для передачи Украине F-16 сейчас не идеальные условия
По словам Симса, условия на поле боя сейчас могут быть не идеальны для передачи Украине F-16. Он отметил, что у России есть мощная ПВО, и это негативно скажется на работе этих истребителей.
В Пентагоне подчеркнули, что ситуация на поле боя может измениться в любой момент. В то же время на ход боевых действий на фронте может повлиять передача известных танков M1 Abrams, которые прибудут уже осенью.
F-16 для Украины: последние новости
- Напомним, что во время саммита НАТО российские пропагандисты истерили. Они придумали, что предоставление Украине истребителей F-16 – это ядерная угроза для России со стороны Запада, потому что самолеты якобы могут нести ракеты с ядерными боеголовками.
- Дмитрий Кулеба рассказал, что в скором времени начнется подготовка украинских пилотов. По его словам, она должна стартовать в августе. Он отметил, что параллельно с учениями будет проходить подготовка юридических решений, необходимых для передачи самолетов.
- Вскоре после учений, по словам Кулебы, в украинском воздухе будут летать первые F-16. Ожидается, что это может произойти до конца первого квартала 2024 года. Однако появлению самолетов предшествуют много нюансов, а затем "график может сдвигаться". В частности, нужно подготовить инженеров, техников и инфраструктуру.
- Валерий Залужный подчеркнул, что для успешного продвижения на фронте Украине нужно больше всех видов оружия, гораздо больше снарядов и однозначно истребителей F-16, чтобы иметь преимущество в воздухе.