Партнеры давят на Байдена: будут ли обсуждать предоставление F-16 Украине на саммите G7

В преддверии саммита стран "Большой семерки" появились сообщения, что на этом мероприятии мировые лидеры будут обсуждать, в частности, предоставление Украине истребителей F-16. Оптимизма добавляет тот факт, что Белый дом испытывает большое давление и внутри страны, и снаружи из-за своего нежелания передавать нашему государству авиацию.

В пятницу, 19 мая, в Японии начался саммит лидеров стран "Группы семи". Продлится он до 21 мая. Вместе с тем глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что на этом мероприятии, вероятно, поднимут вопрос по поставкам Вооруженным Силам истребителей F-16, о которых в последние месяцы очень много разговоров.

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Как отметил европейский чиновник, наше государство нуждается в большей военной технике. Союзники должны скоординировать свои действия, чтобы помочь украинским защитникам.

Принятие решения за Вашингтоном

На мысли о том, что мировые лидеры таки примут положительное решение о предоставлении Украине авиации, свидетельствует тот факт, что в США начинает таять лед.

Собственно, в издании CNN написали со ссылкой на свои источники, что Белый дом может разрешить поставки F-16, ведь президент Джозеф Байден испытывает все большее давление со стороны Конгресса и союзников из-за своего нежелания передавать самолеты.

В последние недели администрация Байдена сообщила европейским союзникам, что США позволят им экспортировать истребители F-16 в Украину. Белый дом испытывает все большее давление со стороны членов Конгресса и союзников по поводу помощи,

– говорится в материале.

Также там говорится, что, скажем, Нидерланды уже информировали, что готовы передать Украине истребители, однако не могут его реализовать из-за позиции Соединенных Штатов. Собственно, F-16 являются американскими летательными аппаратами.

Пока официальных заявлений по этому поводу в Вашингтоне не было.

О давлении на американского лидера со стороны парламента и партнеров писало, в частности, издание The New York Times. В материале СМИ говорится, что группа из 14 демократов и республиканцев в Конгрессе призвала президента Байдена разблокировать поставки F-16 без промедления.

Скептицизм Вашингтона пока настолько глубок, что украинским пилотам сейчас запрещено даже тренироваться на принадлежащих европейским государствам F-16, по словам высокопоставленного украинского чиновника, который говорил на условиях анонимности, чтобы откровенно обсудить этот чувствительный дипломатический вопрос,

– подчеркнули журналисты.

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Дискуссии продолжаются не первый месяц