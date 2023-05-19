У п'ятницю, 19 травня, у Японії розпочався саміт лідерів країн "Групи семи". Триватиме від до 21 травня. Разом з тим голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що на цьому заході, ймовірно, порушать питання щодо постачання Збройним Силам винищувачів F-16, про які останні місяці дуже багато розмов.

До теми У США вважають, що українські пілоти зможуть опанувати F-16 всього за 4 місяці, – ЗМІ

Як зазначив європейський посадовець, наша держава потребує більше військової техніки. Союзники повинні скоординувати свої дії, аби допомогти українським захисникам.

Ухвалення рішення за Вашингтоном

На думки стосовно того, що світові лідери таки ухвалять позитивне рішення щодо надання Україні авіації, свідчить той факт, що в США починає скресати крига.

Власне, у виданні CNN написали з посиланням на свої джерела, що Білий дім може дозволити постачання F-16, адже президент Джозеф Байден відчуває все більший тиск збоку Конгресу та союзників через своє небажання передавати літаки.

Останніми тижнями адміністрація Байдена повідомила європейським союзникам, що США дозволять їм експортувати винищувачі F-16 в Україну. Білий дім відчуває все більший тиск з боку членів Конгресу та союзників стосовно допомоги,

– йдеться в матеріалі.

Також там зазначено, що, скажімо, Нідерланди уже інформували, що готові передати Україні винищувачі, однак не можуть його реалізувати через позицію Сполучених Штатів. Власне, F-16 є американськими літальними апаратами.

Зверніть увагу! Поки офіційних заяв щодо цього у Вашингтоні не було.

Про тиск на американського лідера з боку парламенту та партнерів писало, зокрема, видання The New York Times. У матеріалі ЗМІ йдеться про те, що група з 14 демократів і республіканців у Конгресі закликала президента Байдена розблокувати постачання F-16 без зволікання.

Скептицизм Вашингтона поки настільки глибокий, що українським пілотам наразі заборонено навіть тренуватися на F-16, які належать європейським державам, за словами високопоставленого українського чиновника, який говорив на умовах анонімності, щоб відверто обговорити це чутливе дипломатичне питання,

– наголосили журналісти.

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Дискусії тривають не перший місяць