Россиян может ожидать сюрприз: что кроется за заявлениями о подготовке наших пилотов на F-16

Мировые лидеры могут вести определенную дезинформационную игру насчет истребителей F-16. Она рассчитана на россиян, чтобы застать их врасплох.

Такое мнение 24 Каналу выразил эксперт Defence Express Иван Киричевский. По его словам, по крайней мере эскадрилья F-16 будет готова к бою в начале 2024 года.

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"Для обучения наших летчиков даже на базе Румынии привлекут частных контракторов, что накладывает определенный занавес таинственности. Поэтому теперь в ход идет белый шум, что еще раз подписали меморандум об уже работающих договоренностях", – отметил Киричевский.

К сожалению, украинцы являются побочными жертвами этой дезинформационной игры.

General Dynamics F-16 Fighting Falcon

Одномоторный многофункциональный легкий истребитель, разработанный компанией General Dynamics для Воздушных сил США.

Истребители F-16 способны изменить ход войны, ведь они преобладают любые российские самолеты в малозаметности, распознавании врага и прицельной дальности выстрела.

Почему партнеры прибегают к секретности

У союзников есть свои причины, почему принимают все возможные меры для сокрытия реальных темпов подготовки украинских летчиков. В частности, это может быть связано с такими вещами:

Россия постоянно угрожает НАТО ракетными ударами.

Противовоздушная оборона восточноевропейских стран на порядок слабее, чем в Украины.

"Если нужно будет, то даже в декабре заявят: "Знаете, мы до сих пор не подготовили летчиков". А уже в январе россиян будет ждать сюрприз – F-16 с новыми видами ракет", – добавил Киричевский.

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