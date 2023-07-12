Россиян может ожидать сюрприз: что кроется за заявлениями о подготовке наших пилотов на F-16
Мировые лидеры могут вести определенную дезинформационную игру насчет истребителей F-16. Она рассчитана на россиян, чтобы застать их врасплох.
Такое мнение 24 Каналу выразил эксперт Defence Express Иван Киричевский. По его словам, по крайней мере эскадрилья F-16 будет готова к бою в начале 2024 года.
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"Для обучения наших летчиков даже на базе Румынии привлекут частных контракторов, что накладывает определенный занавес таинственности. Поэтому теперь в ход идет белый шум, что еще раз подписали меморандум об уже работающих договоренностях", – отметил Киричевский.
К сожалению, украинцы являются побочными жертвами этой дезинформационной игры.
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
Истребители F-16 способны изменить ход войны, ведь они преобладают любые российские самолеты в малозаметности, распознавании врага и прицельной дальности выстрела.
Почему партнеры прибегают к секретности
У союзников есть свои причины, почему принимают все возможные меры для сокрытия реальных темпов подготовки украинских летчиков. В частности, это может быть связано с такими вещами:
- Россия постоянно угрожает НАТО ракетными ударами.
- Противовоздушная оборона восточноевропейских стран на порядок слабее, чем в Украины.
"Если нужно будет, то даже в декабре заявят: "Знаете, мы до сих пор не подготовили летчиков". А уже в январе россиян будет ждать сюрприз – F-16 с новыми видами ракет", – добавил Киричевский.
F-16 для Украины: последние новости
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что коалиция по обучению украинских пилотов на F-16 уже официально создана. Меморандум подписали 11 стран.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что тренировка на F-16 должно начаться в августе – в начале сентября. В украинском воздухе истребители должны появиться к концу первого квартала 2024 года.
- Ранее стало известно, что Дания передаст истребители F-16 Украине на два года раньше, чем ожидалось. Это стало возможным благодаря более быстрому вводу в эксплуатацию самолетов F-35.