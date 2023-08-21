У посла России "заполыхало" из-за решения Дании передать F-16 Украине: ему указали на место

Посол России в Дании подверг критике Копенгаген за решение передать 19 истребителей F-16 ВСУ. Ему не понравилось, что европейские страны помогают Украине защищаться от полномасштабной российской агрессии.

Посол России в Дании Владимир Барбин осудил поддержку Украины со стороны Дании. Сделал он это в то время, когда Владимир Зеленский находился во дворце Кристиансборг.

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Что сказал российский дипломат

Представитель страны-агрессорки цинично назвал полномасштабную войну России против Украины "конфликтом" и стал угрожать эскалацией.

Тот факт, что Дания решила передать Украине 19 самолетов F-16, приводит к эскалации "конфликта". Прикрываясь тем, что Украина должна определить условия мира, Дания стремится своими действиями и словами не оставить Украине другого выхода, кроме продолжения военного противостояния с Россией,

– сказал Барбин.

Как россиянина поставили на место

Министр обороны Дании Якоб Эллеман-Йенсен не оставил без внимания наглое заявление сотрудника МИД государства-террориста. Он поставил российского дипломата на место и напомнил о военных преступлениях страны-агрессорки.

Представитель страны, которая вторглась к мирному сосеу и убивает мирных жителей, решается говорить, что другие разгоняют конфликт, который они могли бы остановить завтра, просто сказав: "Сейчас мы отходим в свою страну". Я думаю, ему (Барбину – 24 Канал) должно быть стыдно,

– подчеркнул глава Минобороны Дании.

Также он назвал условия использования F-16 нашими защитниками. По его словам, Украина сможет использовать эти истребители только на своей территории.

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