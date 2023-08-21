У посла России "заполыхало" из-за решения Дании передать F-16 Украине: ему указали на место
Источник:Reuters
Посол России в Дании подверг критике Копенгаген за решение передать 19 истребителей F-16 ВСУ. Ему не понравилось, что европейские страны помогают Украине защищаться от полномасштабной российской агрессии.
Посол России в Дании Владимир Барбин осудил поддержку Украины со стороны Дании. Сделал он это в то время, когда Владимир Зеленский находился во дворце Кристиансборг.
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Что сказал российский дипломат
Представитель страны-агрессорки цинично назвал полномасштабную войну России против Украины "конфликтом" и стал угрожать эскалацией.
Тот факт, что Дания решила передать Украине 19 самолетов F-16, приводит к эскалации "конфликта". Прикрываясь тем, что Украина должна определить условия мира, Дания стремится своими действиями и словами не оставить Украине другого выхода, кроме продолжения военного противостояния с Россией,
– сказал Барбин.
Как россиянина поставили на место
Министр обороны Дании Якоб Эллеман-Йенсен не оставил без внимания наглое заявление сотрудника МИД государства-террориста. Он поставил российского дипломата на место и напомнил о военных преступлениях страны-агрессорки.
Представитель страны, которая вторглась к мирному сосеу и убивает мирных жителей, решается говорить, что другие разгоняют конфликт, который они могли бы остановить завтра, просто сказав: "Сейчас мы отходим в свою страну". Я думаю, ему (Барбину – 24 Канал) должно быть стыдно,
– подчеркнул глава Минобороны Дании.
Также он назвал условия использования F-16 нашими защитниками. По его словам, Украина сможет использовать эти истребители только на своей территории.
Украина получит F-16 от партнеров
- Нидерланды и Дания стали первыми странами, которые пообещали передать нашему государству истребители F-16. Украина получит от них 42 и 19 самолетов соответственно.
- Это произошло во время рабочего визита Владимира Зеленского в Нидерланды, Данию и Швецию 20 августа. Украинский лидер поблагодарил союзников за оказанную военную поддержку и дважды посидел в кабине F-16.
- Датская премьер-министр Мэтте Фредериксен предположила, что первая партия F-16 будет в Украине до Нового года. Речь идет о 6 самолетах. По ее словам, две другие группы истребителей наше государство может получить в 2024 и 2025 годах.