Это было бы очень хорошо, – Мусиенко объяснил заявление Наева относительно ракет и F-16

Командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что Украина ожидает от союзников истребители F-16 и ракеты с дальностью 300 – 500 километров. Это существенно усилит ВСУ.

Это 24 Каналу отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он подчеркнул, что к F-16 есть ракеты AGM различных типов, в частности, воздух-земля.

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Серьезная поддержка для ВСУ

Александр Мусиенко предположил, что говорилось о ракетах AGM, в частности, типа воздух-земля. Эти ракеты могут наносить удары по наземным целям. Фактически это усиление и SCALP EG, и Storm Shadow, и в перспективе TAURUS.

Это бы стало серьезной огневой поддержкой для нас. Потому что если мы говорим о том, что F-16, в целом авиация и огневая мощь может быть активнее применена по Крыму, на Юге, по укрепленным позициям врага, то нам бы это пригодилось именно в такой комплектации,

– сказал он.

Нидерланды передадут 24 F-16

В Минобороны Нидерландов заявили, что предоставят Украине больше F-16, чем обещали ранее. Амстердам готов предоставить дополнительно еще шесть F-16. В целом наше государство получит от Нидерландов 24 истребителя.

Как убежден руководитель Центра военно-правовых исследований, если все сразу будут переданы Украине и с необходимым вооружением, то это несколько увеличит возможности ВСУ. Сейчас не такое большое количество фронтовых бомбардировщиков Су-24 выполняют задачи относительно нанесения ударов по военным объектам оккупантов в Крыму.

То есть у нас есть самолеты, которые бьют Storm Shadow, SCALP EG. Но, конечно, если станет больше самолетов и ракет, соответственно станет больше ударов. Я в этом уверен. Также мы сможем применять самолеты и для противовоздушной обороны,

– отметил Мусиенко.

Кроме того, таким образом Украина может использовать эти самолеты, чтобы отпугивать и оттеснять от линии боевого соприкосновения российские самолеты Су-30, Су-34, которые враг использует для сброса управляемых авиабомб и нанесения ударов другими типами вооружений.

"Это было бы нашим существенным усилением. Это не позволяет сразу коренным образом изменить характер боевых действий с таким количеством, но это усиление очень важно, мы в нем нуждаемся", – подчеркнул военный эксперт.

Однако не менее важным является количество ракет к истребителям F-16, отметил Александр Мусиенко.

Что анонсировал Сергей Наев