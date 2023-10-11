Пилотов у нас достаточно: летчик-инструктор предположил, сколько F-16 может получить Украина

Дания заявила, что передаст Украине первые истребители F-16 в первом квартале 2024 года. ВСУ могут получить от европейских партнеров до 50 единиц этих самолетов.

Кроме того, если присоединятся США, то Украине могут в целом предоставить 100 – 120 самолетов F-16. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Украина точно получит F-16

Роман Свитан отметил, что украинские пилоты уже учатся работать на истребителях F-16. Из этого можно сделать вывод, что политическое решение относительно передачи Украине F-16 уже принято. ВСУ точно получат эту авиацию.

Все идет к тому, что мы получим примерно 50 единиц F-16, как минимум. Если присоединятся США, то, думаю, мы сможем получить 100 – 120 самолетов. Пилотов у нас достаточно, которые могут переучиться и выполнять задания на этом самолете,

– подчеркнул он.

Кроме того, Украине также требуются шведские истребители Gripen. Дело в том, что самолеты F-16 не могут нести некоторое европейское вооружение, а Gripen – американское. Поэтому иметь и то, и другое вооружение было бы очень эффективно.

Свитан о передаче Украине F-16: смотрите видео

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