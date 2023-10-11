Пилотов у нас достаточно: летчик-инструктор предположил, сколько F-16 может получить Украина
Дания заявила, что передаст Украине первые истребители F-16 в первом квартале 2024 года. ВСУ могут получить от европейских партнеров до 50 единиц этих самолетов.
Кроме того, если присоединятся США, то Украине могут в целом предоставить 100 – 120 самолетов F-16. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
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Украина точно получит F-16
Роман Свитан отметил, что украинские пилоты уже учатся работать на истребителях F-16. Из этого можно сделать вывод, что политическое решение относительно передачи Украине F-16 уже принято. ВСУ точно получат эту авиацию.
Все идет к тому, что мы получим примерно 50 единиц F-16, как минимум. Если присоединятся США, то, думаю, мы сможем получить 100 – 120 самолетов. Пилотов у нас достаточно, которые могут переучиться и выполнять задания на этом самолете,
– подчеркнул он.
Кроме того, Украине также требуются шведские истребители Gripen. Дело в том, что самолеты F-16 не могут нести некоторое европейское вооружение, а Gripen – американское. Поэтому иметь и то, и другое вооружение было бы очень эффективно.
Свитан о передаче Украине F-16: смотрите видео
F-16 для Украины: последние новости
- В Брюсселе 11 октября проходила 16-я встреча в формате "Рамштайн". Также за закрытыми дверями состоялось заседание участников коалиции относительно истребителей F-16. После встречи Министерство обороны Бельгии заявило, что страна сможет передать самолеты в начале 2025 года.
- Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер объяснила, что количество переданных самолетов будет зависеть от "увеличения мощности новых F-35". По ее словам, Бельгия продолжит работу по подготовке пилотов и предложит техническое обслуживание всего коалиционного флота F-16.
- 10 октября Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бухарест и провел переговоры с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. В Румынии сейчас создают Центр подготовки пилотов для F-16. Отмечается, что украинские пилоты будут среди первых, кто будет там учиться.