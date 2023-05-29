Почти та цифра, которую хотели, – Жданов предположил, сколько F-16 может получить Украина

В Минобороны Украины заявляли, что Украине нужно 4 эскадрильи истребителей F-16, то есть 48 единиц. ВСУ могут получить 40 таких самолетов, которые должны были продать Нидерланды, но остановили соглашение об их продаже.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Украине могут предоставить то количество истребителей, о котором говорил Президент Украины Владимир Зеленский.

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"Мы знаем, что Нидерланды готовили на продажу 40 самолетов. Это почти та цифра, которую мы хотели. Думаю, что в рамках цифр, которые называл президент Зеленский, 50 – 60 машин, по всей вероятности, мы можем получить", – считает он. .

Украинские пилоты уже давно готовятся

Жданов отметил, что вопрос только в том, когда именно Украина сможет получить истребители. Он утверждает, что украинские пилоты уже давно приступили к переобучению на F-16, еще до объявления о передаче самолетов.

Я надеюсь, что вместе с контрнаступлением мы увидим в нашем небе первые машины типа F-16, а может, что-то другое. Было очень много признаков, что пилоты готовятся. Довольно давно, еще до того, когда вопрос передачи самолетов стал на повестку дня,

– сказал военный эксперт.

Он подчеркнул, что подготовку на F-16 проходят украинские пилоты с опытом. Они не учатся с нуля, а переучиваются именно для этих истребителей.

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