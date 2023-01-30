И для прикрытия неба, и на фронт: летчик рассказал, сколько самолетов нужно Украине

Министр обороны Алексей Резников надеется, что следующие недели принесут успех в переговорах по авиации. Украина очень остро нуждается в современных самолетах.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. Министр обороны Украины Алексей Резников также отмечал, что авиация может изменить ход войны в пользу Украины.

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Свитан подчеркнул, что самолеты действительно очень важны для дальнейших действий Вооруженных Сил Украины, в частности, для контрнаступления. Однако также Украине нужно защитить небо от вражеской авиации и ракет.

Если исходить из парадигмы "Проси больше, а получишь столько, сколько нужно", то нам нужно около 200 самолетов. Это и для наступательных операций на фронте, и чтобы закрыть небо,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Он добавил, что Украина может обойтись и 100 – 120 самолетами. Этого количества хватит для выполнения 1 – 2 наступательных операций.

Военный авиапарк Украины устарел даже по меркам СССР

Однако, по словам лётчика-инструктора, нам нужно полностью перевооружить нашу авиацию на новые типы самолетов.

Роман Свитан Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Тот авиапарк, который у нас есть – он, мягко говоря, устаревший даже по меркам Советского Союза. На нем можно выполнять определенные боевые задачи, однако полностью раскрыть возможности авиации просто невозможно.

Военный эксперт объяснил, что использовать существующую в Украине авиацию на полную мощность невозможно по 2 причинам.

Украинский авиапарк имеет очень устаревшую авионику. Электронные системы, используемые на воздушных судах, разработаны еще в прошлом тысячелетии.

Также проблема в старых типах вооружения, которые несут наши истребители, перехватчики, штурмовики и бомбардировщики.

Роман Свитан сказал, сколько современных самолетов нужно Украине: смотрите видео

Украине нужно 5 – 6 авиационных бригад

Летчик-инструктор подчеркнул, что для того чтобы обновить старую технику, нужно именно около 200 машин.

"То есть это 5 – 6 авиационных бригад. Речь идет о 2 – 3 эскадрильях – в зависимости от комплектации бригад", – отметил Свитан.

Западные самолеты для Украины: коротко