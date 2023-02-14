США могут передать Украине истребители F-16 или разрешить реэкспорт, – Financial Times

Вопрос передачи Украине истребителей F-16 один из самых обсуждаемых в последнее время. Существует вероятность, что вскоре лед тронется, и мы сможем получить эти самолеты.

По крайней мере, на это намекают источники в Вашингтоне. По их словам, США если не сами передадут нам истребители F-16, могут по крайней мере предоставить разрешение на реэкспорт. Что-то подобное мы уже наблюдали за Германией и танками Leopard.

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Украина может получить самолеты

Журналисты отметили, что чиновники из США признают тот факт, что передача Украине истребителей практически неизбежна. Киеву, скорее всего, предоставят "совершенную авиацию по мере затягивания войны или, по крайней мере, дадут зеленый свет на передачу F-16 из других стран".

Отметим, что вопрос предоставления Украине истребителей будут обсуждаться во время встречи в формате "Рамштайн". Во время нее министры обороны стран-членов НАТО 14 февраля будут рассуждать о том, какую еще военную помощь может получить наше государство, чтобы противостоять российской агрессии. Сама встреча состоится в Брюсселе, и на нее уже прибыли Алексей Резников и Ллойд Остин.

Собеседники журналистов отметили, что Украина нуждается не только в боеприпасах. По их словам, для Киева истребители "не менее важны".

В то же время в Брюсселе акцент будет не на истребителях, а на боеприпасах и системах ПВО. Оно и не удивительно, ведь это именно то, что может понадобиться нашему государству на фоне заявлений о планируемом новом наступлении со стороны России.

Истребители не являются и не будут столь эффективны против российских военно-воздушных сил, как интегрированные системы ПВО,

– подчеркнул собеседник издания.

Примечательно, что во время "Рамштайна" будет обсуждаться не только передача вооружения Украине. Также будут рассуждать о том, чтобы наладить прямые контакты между Украиной и компаниями с Запада, которые занимаются изготовлением оружия.

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