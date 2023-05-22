Самолеты F-16 могут появиться на завершающей стадии контрнаступления ВСУ, – военный обозреватель

Украина продолжает дипломатическую работу по получению американских истребителей F-16. Однако эту авиацию могут передать, вероятно, только в конце контрнаступления.

Это 24 Каналу допустил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, F-16 могут сыграть немаловажную роль, но основная работа ляжет на другие силы.

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"По самому оптимистичному сценарию мы можем получить самолеты до конца года. Поэтому если они и сыграют активную роль, то это уже будет "вишенка на торте" – в заключительную фазу войны, когда другие силы, в том числе дальнобойное оружие, ракеты, артиллерия, выполнят основной участок работы", – сказал Мусиенко.

Когда Украина получит истребители F-16: смотрите видео

Начало наступления определят Сухопутные войска ВСУ

Военный обозреватель подчеркнул, что самолеты точно будут, но это будет, как минимум, вторая – третья фаза украинского наступления. До этого времени открытым остается вопрос резервов, танков, брони – какие задачи выполнять им до октября – ноября. К тому же нужно учитывать погодные условия.

F-16 Украине: последние новости

Президент США Джо Байден официально подтвердил, что Соединенные Штаты будут готовить украинских пилотов управлять истребителями F-16.

Союзники Украины сформировали "коалицию истребителей". Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что его правительство будет работать вместе с США, Нидерландами, Бельгией и Данией, чтобы предоставить Украине необходимую ей боевую авиационную способность. К коалиции присоединится Португалия.

Германия не планирует присоединяться к "коалиции истребителей", потому что, по мнению ее лидеров, вопрос якобы не стоит так остро.

Учитывая ресурсы Дании и Нидерландов, ВСУ могут получить одну – две эскадрильи истребителей, то есть в общей сложности от 24 до 36 самолетов F-16.