Кардинальный сдвиг по самолетам F-16, – генерал армии подытожил встречу "Рамштайн"

Во время встречи "Рамштайн" 25 мая произошел кардинальный сдвиг по истребителям F-16 для Украины. Западные партнеры обсудили конкретные вопросы, касающиеся интеграции этих самолетов в систему обороны нашего государства.

Такое мнение 24 Каналу выразил генерал армии, председатель Службы внешней разведки в 2005 – 2010 годах Николай Маломуж. По его словам, в течение 4 – 6 месяцев Украина не только получит F-16, но и станет полнокровным участником коалиции истребителей.

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"Этот кардинальный сдвиг, который запустит процесс. Старт политическому решению дали США на заседании "Большой семерки" в Японии. На встрече "Рамштайн" обсудили конкретные вопросы", – сказал Маломуж.

На "Рамштайне" произошел сдвиг по F-16 для Украины: смотрите видео

В частности, были приняты во внимание следующие проблемы:

в каких странах будут готовить украинских пилотов;

какие страны будут передавать истребители;

где будут обучающие центры;

где формировать соответствующую инфраструктуру в Украине;

системы снабжения, ремонтные базы.

General Dynamics F-16 Fighting Falcon

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одномоторный многофункциональный лёгкий истребитель, разработанный компанией General Dynamics для Воздушных сил США. Украина неоднократно отмечала партнерам важность многоцелевых самолетов для обороны и наступательных операций

в войне против России.

Подготовка ВСУ к наступлению

Бывший глава внешней разведки отметил, что "Рамштайн" был посвящен подведению итогов о состоянии подготовки ВСУ к наступательным операциям. Он отметил, что фактически все программы либо полностью реализованы, либо находятся на финальной стадии.

Кроме того, участники встречи обсудили усиление системы ПВО Украины.

"И Остин, и Милли (глава Пентагона Ллойд Остин и главнокомандующий армией США Марк Милли – 24 Канал) отметили, что нужно усилить систему ПВО Украины. Она должна быть многоэшелонной и содержать западные компоненты лучших образцов", – добавил Маломуж.

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