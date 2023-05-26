Кардинальный сдвиг по самолетам F-16, – генерал армии подытожил встречу "Рамштайн"
Во время встречи "Рамштайн" 25 мая произошел кардинальный сдвиг по истребителям F-16 для Украины. Западные партнеры обсудили конкретные вопросы, касающиеся интеграции этих самолетов в систему обороны нашего государства.
Такое мнение 24 Каналу выразил генерал армии, председатель Службы внешней разведки в 2005 – 2010 годах Николай Маломуж. По его словам, в течение 4 – 6 месяцев Украина не только получит F-16, но и станет полнокровным участником коалиции истребителей.
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"Этот кардинальный сдвиг, который запустит процесс. Старт политическому решению дали США на заседании "Большой семерки" в Японии. На встрече "Рамштайн" обсудили конкретные вопросы", – сказал Маломуж.
На "Рамштайне" произошел сдвиг по F-16 для Украины: смотрите видео
В частности, были приняты во внимание следующие проблемы:
- в каких странах будут готовить украинских пилотов;
- какие страны будут передавать истребители;
- где будут обучающие центры;
- где формировать соответствующую инфраструктуру в Украине;
- системы снабжения, ремонтные базы.
Подготовка ВСУ к наступлению
Бывший глава внешней разведки отметил, что "Рамштайн" был посвящен подведению итогов о состоянии подготовки ВСУ к наступательным операциям. Он отметил, что фактически все программы либо полностью реализованы, либо находятся на финальной стадии.
Кроме того, участники встречи обсудили усиление системы ПВО Украины.
"И Остин, и Милли (глава Пентагона Ллойд Остин и главнокомандующий армией США Марк Милли – 24 Канал) отметили, что нужно усилить систему ПВО Украины. Она должна быть многоэшелонной и содержать западные компоненты лучших образцов", – добавил Маломуж.
F-16 для Украины: главные новости
- Украина продолжает работать над получением истребителей F-16. В течение следующих недель западные партнеры разработают тренировочную инфраструктуру для обучения украинских пилотов.
- Союзники Украины сформировали так называемую коалицию истребителей. Великобритания, США, Нидерланды, Бельгия и Дания предоставят Украине необходимую ей боевую авиационную способность. К коалиции присоединится Португалия.
- Учитывая ресурсы Дании и Нидерландов, Украина может получить одну – две эскадрильи истребителей, то есть в общей сложности от 24 до 36 самолетов F-16.