Таку думку 24 Каналу висловив генерал армії, голова Служби зовнішньої розвідки у 2005 – 2010 роках Микола Маломуж. За його словами, протягом 4 – 6 місяців Україна не лише отримає F-16, а й стане повнокровним учасником коаліції винищувачів.

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"Це кардинальне зрушення, яке запустить процес. Старт політичному рішенню дали США на засіданні "Великої сімки" в Японії. На зустрічі "Рамштайн" обговорили конкретні питання", – сказав Маломуж.

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Зокрема, було взято до уваги такі проблеми:

у яких країнах готуватимуть українських пілотів;

які країни передаватимуть винищувачі;

де будуть навчальні центри;

де формувати відповідну інфраструктуру в Україні;

системи забезпечення, ремонтні бази.

Зверніть увагу! General Dynamics F-16 Fighting Falcon – одномоторний багатофункціональний легкий винищувач, розроблений компанією General Dynamics для Повітряних сил США. Україна неодноразово наголошувала партнерам на важливості багатоцільових літаків для оборони й наступальних операцій у війні проти Росії.

Підготовка ЗСУ до наступу

Колишній очільник зовнішньої розвідки зазначив, що загалом "Рамштайн" був присвячений підбиттю підсумків щодо стану підготовки ЗСУ до наступальних операцій. Він наголосив, що фактично всі програми або вже повністю реалізовані, або є на фінальній стадії.

Крім того, учасники зустрічі обговорили посилення системи ППО України.

"І Остін, і Міллі (очільник Пентагону Ллойд Остін і головнокомандувач армії США Марк Міллі – 24 Канал) наголосили на тому, що потрібно посилити систему ППО України. Вона має бути багатоешелонною й містити західні компоненти найкращих зразків", – додав Маломуж.

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