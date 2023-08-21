Греция будет тренировать украинских пилотов на F-16, – Зеленский
Все больше западных государств – в коалиции по F-16 для Воздушных сил ВСУ. В частности, Греция планирует учить украинских пилотов управлять этими многоцелевыми истребителями.
Нидерланды и Дания объявили о передаче нашему государству нескольких десятков самолетов. В то же время, в понедельник, 21 августа, президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом констатировал, что Афины присоединяются к авиационной коалиции, – информирует 24 Канал.
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Греция будет учить украинских пилотов
Как отметил украинский лидер, с главой правительства Греции он обсудил немало важных вопросов. В частности, речь шла во время переговоров о ситуации на поле боя, российском ракетном терроре и возможностях для Украины, которые могли бы его сдерживать.
Во время диалога Киева и Афин было принято решение об обучении украинских пилотов на многоцелевых истребителях F-16. По словам Зеленского, соответствующее предложение было озвучено греческим премьером.
Есть важный результат для авиационной коалиции. Греция примет участие в тренировках наших пилотов на F-16. Спасибо за это предложение. Спасибо вам (Кириакос Мицотакис – 24 Канал) и вашей команде за предоставление больше помощи Украине с защитой нашей свободы,
– заявил Зеленский.
Кроме того, глава нашего государства подчеркнул, что пока стороны прорабатывают соответствующие детали этого решения.
Зеленский и Мицотакис дают пресс-конференцию для СМИ: смотрите запись от ОП
Самолеты F-16 для Воздушных сил
- Официальные чиновники Нидерландов и Дании заявили 20 августа, что передадут ВСУ самолеты F-16. Уже известно, что Копенгаген отправит 19 самолетов, а вот в Амстердаме не озвучивали конкретную цифру. Однако в целом на вооружении у этого государства есть 42 истребителя.
- В то же время аналитики уверяют, что эти страны – не последние, объявившие об отправке самолетов. Однако Украине нужно создавать инфраструктуру, на которой могли бы базироваться F-16.
- Из-за этих новостей "подгорает" у российских оккупантов. Посол России в Дании Владимир Барбин осудил поддержку Украины со стороны Копенгагена. По словам представителя государства-террориста, такой шаг может привести к эскалации войны. Вражеского дипломата уже поставили на место.