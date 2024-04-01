F-16 изменят все и для России, и для Украины: интервью с самым "смертоносным" пилотом США

Истребители F-16 должны появиться в небе Украины уже летом 2024 года. Украинские пилоты сейчас активно учатся у американских коллег. Эти истребители могут существенно изменить ход войны, что будет очень ощутимо для России.

Экс-пилот Воздушных сил США Дэн Хэмптон, которого называют “самым смертоносным пилотом F-16", в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, как именно истребители могут ускорить победу Украины. Также он говорил об оружии к F-16 и своей реакции на массовое сбивание российских самолетов – читайте все далее в материале.

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Готов ли Хэмптон воевать за Украину

Вы сказали, что есть достаточно американских пилотов, которые готовы защищать украинское небо, если правительство решит свои вопросы. В интервью "Голосу Америки" вы отметили: "Я даже сам поеду, я буду первым, рассчитывайте на меня". Не передумали ли вы? Вы все еще готовы защищать Украину в полномасштабной войне, которую развязала Россия?

Конечно. И есть небольшая группа пилотов, таких как я, которые также готовы делать для Украины то, что мы можем.

Одна из самых страшных миссий

Вы провели 20 лет и более 600 боевых часов на самом известном в мире истребителе F-16. Как вы начинали свою карьеру? Можете ли вы вспомнить один из самых опасных полетов на F-16?

Это серьезный вопрос. Я начал летать, когда мне было 16 лет. После университета меня зачислили в Военно-воздушные силы. Потом начал летать на реактивных самолетах и истребителях. Я не могу придумать лучшего способа, как провести следующие 20 лет.

Выделить одну опасную миссию довольно трудно, но приведу один пример. Это было во время последней войны в Ираке, из Багдада выезжали бронемашины и иракские танки. Все, что мне сказали, это то, что нужна визуальная разведка того, что происходит там внизу, несмотря на все системы из космоса и все остальное, что мы имеем для наблюдения. Надо было посмотреть, что происходит. Так и было.

Пришлось спуститься под облака, чтобы сделать это. Там было много ракет класса "земля – воздух" и зенитных установок. Это было близко к Багдаду. Поэтому я зашел через озеро к западу от Багдада, чтобы избежать ЗРК. Я выяснил, что там было не просто несколько бронемашин. На самом деле это были две дивизии Республиканской гвардии, около 500 танков и от 20 до 30 тысяч пехоты.

Конечно, они увидели меня примерно в то же время, когда я увидел их. В течение безумных 30 или 45 секунд я думал, что они меня убьют, потому что вокруг меня все взрывалось. Это происходило от облаков подо мной.

Пролетают пули, стреляют ракетами класса "земля – воздух". Я до сих пор не понимаю, как именно мне удалось выбраться, но, конечно, я это сделал.

И это не одна из тех вещей, о которых вы думаете, пока все не закончится. Ты знаешь, ты возвращаешься, все сделано, ты на земле, а потом это тебя накрывает. Что могло произойти? Должен действительно сказать, что это была, пожалуй, одна из моих самых страшных миссий.

Охота на Саддама Хусейна

Насколько я понимаю, вы были непосредственным свидетелем некоторых из самых исторических моментов службы армии США, включая помощь в охоте на Саддама Хусейна во время вторжения США в Ирак в 2003 году.

Это был хороший день. Нам сообщили, что он пытался сбежать из Багдада с некоторыми членами своей семьи и друзьями. Прямо в Багдаде его ждали вертолеты. Мы еще не взяли город, поэтому он все еще был очень хорошо защищен. Была задача войти и уничтожить вертолеты, чтобы он не мог убежать. И это именно то, что мы и сделали.

Опять же, это была одна из тех миссий, где, кажется, все целились "в нос" моего самолета.

Повсюду пули, ракеты класса "земля – воздух" – чем угодно стреляли в нас. Однако мы нашли три вертолета и уничтожили их ракетами Maverick. Это ракеты класса "воздух – земля" и 20-миллиметровой пушкой.

Об ударах по территории России

В интервью изданию "Радио Свобода" генерал-майор Патрик Райдер, представитель Министерства обороны США, ответил на вопрос о "красных линиях" для Украины по использованию истребителей F-16. Запад видит использование Украиной этих самолетов только в пределах ее суверенной территории. Как вы считаете, может ли Украина использовать F-16 для ударов по военным объектам на территории России?

Я думаю, что если Украина получит F-16, она может использовать их как угодно. Генерал Райдер, при всем уважении, является офицером по связям с общественностью. Он не боевой офицер. Поэтому его разговоры о "красных линиях" – это немного смешно, особенно в этом контексте.

Я имею в виду, что вы получаете артиллерийские снаряды из Чехии, а также другие военные поставки из Франции, Великобритании, Соединенных Штатов, Нидерландов и многих других стран. То есть их можно использовать только в пределах Украины? Не думаю.

А как насчет России? Они получают поставки из Северной Кореи, Китая, Индии. Они разве ограничивают их использование внутри России, так сказать, "во имя международных отношений"? Это бессмысленное понятие.

Вы можете использовать самолеты и оружие так, как вам нужно.

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Поможет ли F-16 вернуть Крым

Эскадрилья F-16 с дальнобойными боеприпасами может наносить удары по российским целям на оккупированной территории, в частности, и на Крымском полуострове. Самолеты могут поразить российские военные корабли в их портах или на большей части Черного моря. Сделает ли F-16 деоккупацию Крыма более достижимой и продуманной?

Я не знаю, что именно поступит вам вместе с F-16, но с правильным оружием все это возможно. У нас есть средства поражения, которые можно использовать с большого расстояния. Однако у нас также есть оружие, которое не хуже и вблизи. Что касается Крымского полуострова, то есть несколько способов усложнить пребывание россиян там. Украинцы это знают, россияне тоже, поэтому вам не нужно, чтобы я об этом говорил.

F-16 вполне способен поразить все те цели, о которых вы упомянули. Во-первых, вы должны контролировать небо над зоной боевых действий – это означает преимущество в воздухе и возможность сбивать МиГи и СУшки.

Каким может быть оружие к F-16

Например, каким может быть оружие для F-16?

Для поражения целей на земле?

Да.

Есть крылатые авиационные бомбы, есть ракеты класса "воздух – земля", есть много планерного оружия. Также оружие, которое имеет двигатели и различные типы наведения, которые можно использовать в зависимости от окружающей среды и цели.

Итак, опять же, мы смотрим на цель – на то, что вы хотите уничтожить. Затем выбираем лучшее оружие для этого времени суток, этой цели и угроз в этой местности. Для того, сколько времени мы имеем на его использование и так далее. И есть из чего выбрать, поэтому я не сомневаюсь, что мы выберем то, что вам нужно.

Вы также разделяете мнение о важности зенитно-ракетных комплексов и современных средств противовоздушной обороны для неотложной обороны воздушного пространства Украины. Итак, как я понимаю, это в сочетании с пилотированием F-16 превратило бы воздушное пространство над Украиной в бесполетную зону для россиян?

Да-да, посмотрите, что с ними произошло в прошлом, не так ли? Когда вы атакуете, россияне начинают терять самолеты, они отводят самолеты назад. Вы можете достаточно быстро заменить потерянное оборудование, так же как и россияне, но они не могут заменить пилота, который готовился 30 – 35 лет, чтобы стать тем, кем он сейчас является. Это очень разные вещи.

Поэтому россияне очень осторожны относительно того, как и где разворачивать своих пилотов. Если они столкнутся с интегрированной системой противовоздушной обороны Украины, например, дальнобойные Patriot, которые работают с системами меньшей дальности, которые у вас уже есть, и с зенитными пушками в сочетании с истребителями позади них – то россияне не смогут войти в ваше воздушное пространство и делать все, что им заблагорассудится. А это значит, что вы можете контролировать свое воздушное пространство, что вы и хотите сделать.

"С воздуха войну не выиграть"

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Как вы сказали, никто никогда не выигрывал войну с воздуха, и напомнили, что можно проиграть войну, если не контролировать воздушное пространство. В то же время как вы были уверены, что сможете поднять МиГ-29 с земли и приземлиться обратно. Вы отметили, что управление всеми системами вооружения на F-16 – это совсем другая история. Что самое сложное в освоении F-16?

Я думаю, что самое трудное – это то, что вы только что сказали. Вы знаете, мы, пилоты, начинали это делать с самого начала, поэтому у нас нет привычек, которые нужно забывать.

Украинские пилоты, которые проходят подготовку здесь и в других местах, они очень крутые. И я не сомневаюсь, судя по тому, что я слышу, у них все очень хорошо. Однако им пришлось забыть о некоторых привычках, которые они сформировали во время полетов на МиГах или СУшках, и научиться управлению F-16.

Я не хочу углубляться в то, что это все означает, потому что все по ту сторону вашей границы также это слушают. Впрочем это не то, с чем у ваших пилотов возникнут проблемы. Я имею в виду с освоением, если они будут должным образом проинструктированы, какими они и есть.

Потом украинские летчики смогут вернуться и обучить ваше следующее поколение пилотов, и так далее. Вместе с этим приходит тактика и другие вещи, которые они изучают в сочетании с оружием и самолетом.

Это поможет избежать повторения того, что происходит в Украине, что, по моему мнению, является конечной целью после того, как вы выиграете эту войну.

Том Рихтер, бывший пилот морской пехоты США, который летал на F-16, сказал, что если вы когда-нибудь подойдете и положите руки на МиГ-29 на авиашоу, а затем положите руки на F-16 – вы почувствуете просто извне, насколько F-16 является высокотехнологичным самолетом. Мол, это "Примадонна", она очень чувствительна и требует тщательного ухода.

Я не думаю, что F-16 – это "Примадонна". Я летал на нем в пустынях, плохих погодных условиях, песчаных бурях, скалах и всем остальном, так что это немного преувеличено. Это не такой уж и нежный самолет.

Что касается ваших пилотов, опять же, я думаю, что самый большой вызов, с которым они столкнулись, это необходимость научиться новому мышлению.

Как думать при использовании этого очень продвинутого самолета и всего этого очень прогрессивного оружия?

Это меняет то, как вы думаете тактически, чтобы уничтожить и убить своего врага. Я думаю, что вместе с предыдущим опытом боевых действий в Украине это будет огромным приобретением для ваших Воздушных сил. Думаю, что как только пилоты и самолеты будут на месте и уже будут выполнять задачи, все изменится и для России, и для Украины.

И вы правы, с воздуха войну не выиграть. Я это говорю, другие люди это говорят, это правда.

Но вы можете фактически проиграть войну, если вы не будете контролировать воздушное пространство над головой. С воздуха можно сделать очень многое.

Вам нужно работать во взаимодействии с войсками на земле, танками, пехотой, спецназом. Мы называем это комбинированными войсками. И мы очень-очень опытные в этом, на мой взгляд.

Посмотрите на последнюю войну в Ираке. Это была четвертая по величине армия в мире. И мы прошли через это менее чем за месяц, они капитулировали. Так что, это очень правильная концепция, и это то, чему ваши пилоты также учатся, когда они проходят инструктаж на F-16.

Обслуживание F-16: детали

Одним из факторов, который иногда теряется в публичных дискуссиях о военной помощи Украине, особенно в отношении высокотехнологичного самолета F-16, является жизненно важная роль, которую играют различные люди на земле, чтобы эти самолеты и их системы вооружения работали безопасно и успешно, в условиях высокой интенсивности боевых действий. В общем, что нужно для эксплуатации этого истребителя четвертого поколения, или в целом F-16?

Это очень хороший вопрос. Любой усовершенствованный истребитель четвертого поколения потребует большего ухода, связанного с электроникой и авионикой.

Авионика, энергосистемы, радар – все эти вещи высоко интегрированы. И нужны очень-очень специализированные знания, чтобы иметь возможность поддерживать их в рабочем состоянии.

И я знаю, что эти усилия сейчас прилагают в ваших Воздушных силах, вместе с получением F-16. Ваши ВС умны. Они знают, что вы просто не можете получить самолеты, поставить их на взлетную полосу и летать на них. Вы должны иметь все вспомогательное оборудование, которое идет с ними.

И то же самое для ваших собственных МиГов и СУшек. Я имею в виду, что они не могут летать без постоянного внимания к двигателям, к авионике, к управлению полетом. Это все обычные вещи, присущие всем современным истребителям. Поэтому, по моему мнению, это не такие уж и большие изменения для ваших техников. Они просто должны иметь соответствующее оборудование и правильную инструкцию, так же как и пилоты.

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Относительно разницы между F-16 и российскими истребителями, то у вас были критические замечания по Су-35. Признавая, что он выглядит впечатляюще благодаря тому, что красиво окрашен снаружи, вы заявили, что на самом деле это не такой уж и хороший самолет. Почему вы так считаете?

Я имел в виду, что не переоцениваю его. Это не самолет, который поднимется в небо и очистит его от любой угрозы.

Россияне, как вы знаете, очень хорошо умеют распространять пропаганду и хотят, чтобы все боялись их и их техники. И я думаю, что после двух лет, когда украинцы давали россиянам хорошую взбучку по всей стране и за ее пределами, мир больше не воспринимает это таким образом.

Россияне все еще хотели бы, чтобы все верили, что их самолеты намного лучше, что их ракеты – это лучи смерти, как и гиперзвуковая ракета, о которой они так много говорили, а оказалось, что на самом деле не о чем так сильно беспокоиться. Я не переоцениваю Су-35 и Су-27, но и недооценивать их не надо.

Я пережил слишком много в боевых действиях, чтобы относиться к ним пренебрежительно, понимаете? Я осознаю, на что они способны, и знаю, как их обыграть. Для меня это важно, и так же чувствуют другие.

Реакция на падение российских самолетов

В марте Украина сообщила о сбитии более 10 российских военных самолетов за последние две недели, что стало самыми большими потерями россиян с первых дней полномасштабного вторжения. Я надеюсь, что такие сбития будут продолжаться и в дальнейшем, но что вы думаете об этих операциях?

Я поднял тост, выпил водки за украинцев после того, как услышал эту новость. Это еще раз подтверждает то, что я только что сказал. Они – обычные люди.

Вы захватили в плен достаточно россиян, вы сбили достаточно их самолетов и уничтожили тысячи их танков. Вряд ли они непобедимы и непробиваемы.

Поэтому я думаю, что до тех пор, пока Украина будет продолжать получать то, что ей нужно, вы выиграете войну.

Ваше мужество не угаснет. Я не думаю, что украинский народ когда-нибудь сдастся. Поэтому это вопрос в продолжении поставки снаряжения и оружия, которое вам нужно для вашей борьбы.