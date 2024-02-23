Увеличит ли F-16 российский самолетопад: авиаэксперт сказал, от чего это зависит

Есть предположение, что с появлением F-16 Украина сможет еще больше уничтожать вражескую авиацию. Однако все зависит от того, какое вооружение получим вместе с самолетами.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский, заметив, что F-16 имеет много различных модификаций.

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Если речь идет о F-16 Block 40/42 – там радиус радиолокационных систем обнаружения составляет 300 километров. В случае с F-16 Block 60 – 400 километров. На таком расстоянии можно будет еще эффективнее выбивать вражеские воздушные цели.

Важно также и само оружие

Как отметил Храпчинский, важно было бы получить вместе с F-16 также и дальнобойные ракеты. К примеру, AGM-158 JASSM может наносить удары на расстояние до 500 километров. Но есть версии, которые летят и до 980 километров.

Важно в этом контексте, чтобы Украине позволили бить по военным целям на территории России. Тогда появится возможность выбивать те же аэродромы, где базируется стратегическая авиация оккупантов.

Если мы говорим об ударах по стратегическим аэродромам. Тогда можно будет запустить ракеты с дальностью более 1000 километров по территории России. На самом деле все зависит от вооружения, которое нам передадут. А также – от того, какой модификации будут F-16,

– отметил Храпчинский.

F-16 для Украины: коротко

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал вопрос, сможет ли Украина бить с F-16 по территории России. Здесь все зависит от международных партнеров, ведь у каждой страны своя позиция.

Недавно Владимир Зеленский показал видео учений украинских летчиков на F-16. Наши пилоты чрезвычайно довольны этими самолетами.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен надеется, что F-16 будут в Украине уже через несколько месяцев. Процесс длится несколько долго из-за ряда технических аспектов. Нужна серьезная инфраструктура, чтобы обслуживать эти самолеты.