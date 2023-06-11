Военный эксперт назвал важное стратегическое преимущество истребителей F-16

В начале июня Украина окончательно договорилась с союзниками о создании коалиции истребителей. Позже на защиту нашего неба станут западные самолеты. Кстати, F-16 имеют стратегическое преимущество.

В чем стратегическое преимущество истребителей F-16 в интервью 24 Канала объяснил военный эксперт и аналитик Петр Черник.

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Какое преимущество самолетов F-16

Черник отметил, что F-16 имеет стратегическое преимущество – комплектуется очень качественными ракетами дальнего радиуса поражения MGM-158 JASSM.

Это ракета, которая может наносить удары даже до 910 километров. Может набрать на борт F-16 до двух таких ракет,

– объяснил военный эксперт.

Также добавил, если, условно, у Украины появится не меньше авиационного полка, а это 60 машин, и несколько сотен таких ракет, мы существенно сдвинем вглубь противника выбиванием их боекомплектов. Тогда затратность довоза всего до линии разграничения будет колоссально велика.

В сочетании количество самолетов и количество ракет к ним – не только класса "воздух – поверхность", но и класса "воздух – воздух", потому что F-16 может работать в режиме перехватчика. Тогда такой трудный для нас момент как Су-34, который может сбрасывать планерную бомбу УПАБ-1500 с расстояния до 70 километров, а мы пока не имеем, как с ним бороться, может стать решаемым,

– отметил Черник.

К этому истребителю в комплектации есть ракета AIM-120 AMRAAM. Она может наносить поражения на расстоянии до 180 километров. В части сочетания радарных систем по вычислению целей, отражающихся на расстоянии до 340 километров, украинские защитники действительно могут получить комплексное преимущество над врагом.

"Еще Уинстон Черчилль говорил: авиация – это кавалерия современности. И с тех пор действительно ничего не изменилось", – подытожил аналитик.

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Коалиция истребителей для Украины

Концепцию создания коалиции боевых самолетов согласовали 1 июня 2023 года, во время встречи Владимира Зеленского с лидерами стран ЕС и Великобритании в Кишиневе.

Официально к коалиции истребителей присоединились Великобритания, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия, Франция.

Кстати, Джо Байден заявил, что США также проведут обучение наших пилотов.

Кто уже вошел в коалицию истребителей для Украины / Инфографика 24 Канала