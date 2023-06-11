У чому стратегічна перевага винищувачів F-16 в інтерв'ю 24 Каналу пояснив військовий експерт та аналітик Петро Черник.

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Яка перевага літаків F-16

Черник зазначив, що F-16 має стратегічну перевагу – він комплектується дуже якісними ракетами далекого радіусу ураження MGM-158 JASSM.

Це ракета, котра може завдавати ударів навіть до 910 кілометрів. Може набрати на борт F-16 до двох таких ракет,

– пояснив військовий експерт.

Також додав, якщо, умовно, в України з'явиться не менше, ніж авіаційний полк, а це 60 машин, і кілька сотень таких ракет, ми суттєво посунемо вглиб противника вибиванням їхніх боєкомплектів. Тоді затратність довезення всього до лінії розмежування буде колосально великою.

У поєднанні кількість літаків і кількість ракет до них – не лише класу "повітря – поверхня", а й класу "повітря – повітря", бо F-16 може працювати в режимі перехоплювача. Тоді такий важкий для нас момент як Су-34, який може скидати планерну бомбу УПАБ-1500 з відстані до 70 кілометрів, а ми поки що не маємо, як з ним боротися, може стати вирішуваним,

– зазначив Черник.

До цього винищувача в комплектації є ракета AIM-120 AMRAAM. Вона може завдавати уражень на відстані до 180 кілометрів. У частині поєднання радарних систем з обчислення цілей, що можуть відбиватися на відстані до 340 кілометрів, українські захисники справді можуть отримати комплексну перевагу над ворогом.

"Ще Вінстон Черчилль казав: авіація – це кавалерія сучасності. І з того часу насправді нічого не змінилося", – підсумував аналітик.

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Коаліція винищувачів для України

Концепцію створення Коаліції бойових літаків узгодили 1 червня 2023-го, під час зустрічі Володимира Зеленського з лідерами країн ЄС та Великої Британії у Кишиневі.

Офіційно до коаліції винищувачів приєдналися Велика Британія, Нідерланди, Польща, Данія, Швеція, Бельгія, Португалія, Франція.

До речі, Джо Байден заявив, що США також проведуть навчання наших пілотів.

Хто вже ввійшов до коаліції винищувачів для України / Інфографіка 24 Каналу