Начинается сбор боезапасов под F-16, – военный эксперт о ракетах AIM-9 от Канады

Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи. Туда войдут авиационные ракеты класса "воздух – воздух" AIM-9.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Defence Express Иван Киричевский. По его словам, сейчас начинается определенный многомесячный сбор разных ракет и других средств поражения под истребители F-16.

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AIM-9 – это ракеты класса "воздух – воздух" ближнего радиуса действия. И не сложно догадаться, что их будут использовать именно на западных истребителях.

Я думаю, что это начинается некий многомесячный сбор боезапасов западных образцов под F-16. Ибо зачем заниматься интеграцией западных ракет ближнего радиуса действия, если у нас пока достаточно аналогов типа Р-60 или Р-73,

– заметил Киричевский.

Западное авиационное оружие достаточно дорогое

На состоявшейся 25 мая встрече "Рамштайн" международные партнеры говорили о F-16. В ближайшие недели они разработают тренировочную инфраструктуру для обучения украинских лётчиков.

Как подчеркнул Киричевский, по итогам встречи "Рамштайн-12" известно, что среди международных партнеров есть определенная авиационная коалиция. Очевидно, что там готовы создать спецфонд, по которому будут финансировать расходы на развертывание F-16 в Украине.

Возможно, Милли несколько гиперболизирует, когда говорит, что на развертывание эскадрильи F-16 в Украине нужно 2 миллиарда долларов. Но концептуально он прав. Расходники будут дорогими. К примеру, там необходимо авиационное топливо западного стандарта. Его нужно будет подвозить. И оно тоже будет стоить дорого,

– заметил Киричевский.

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По всей вероятности, дальнейшие передачи различного авиационного вооружения для Украины не будут объявлять публично. Сейчас продолжится определенный непубличный процесс сбора всего необходимого.

F-16 для Украины: коротко