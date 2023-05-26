Начинается сбор боезапасов под F-16, – военный эксперт о ракетах AIM-9 от Канады
Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи. Туда войдут авиационные ракеты класса "воздух – воздух" AIM-9.
Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Defence Express Иван Киричевский. По его словам, сейчас начинается определенный многомесячный сбор разных ракет и других средств поражения под истребители F-16.
Смотрите также Запад изменил позицию по F-16 для Украины: какие основные характеристики истребителей
AIM-9 – это ракеты класса "воздух – воздух" ближнего радиуса действия. И не сложно догадаться, что их будут использовать именно на западных истребителях.
Я думаю, что это начинается некий многомесячный сбор боезапасов западных образцов под F-16. Ибо зачем заниматься интеграцией западных ракет ближнего радиуса действия, если у нас пока достаточно аналогов типа Р-60 или Р-73,
– заметил Киричевский.
Западное авиационное оружие достаточно дорогое
Как подчеркнул Киричевский, по итогам встречи "Рамштайн-12" известно, что среди международных партнеров есть определенная авиационная коалиция. Очевидно, что там готовы создать спецфонд, по которому будут финансировать расходы на развертывание F-16 в Украине.
Возможно, Милли несколько гиперболизирует, когда говорит, что на развертывание эскадрильи F-16 в Украине нужно 2 миллиарда долларов. Но концептуально он прав. Расходники будут дорогими. К примеру, там необходимо авиационное топливо западного стандарта. Его нужно будет подвозить. И оно тоже будет стоить дорого,
– заметил Киричевский.
Смотрите разговор с Иваном Киричевским на ютубе 24 Канала
По всей вероятности, дальнейшие передачи различного авиационного вооружения для Украины не будут объявлять публично. Сейчас продолжится определенный непубличный процесс сбора всего необходимого.
F-16 для Украины: коротко
- Киев на протяжении всего полномасштабного вторжения призвал международных партнеров передать истребители F-16. Ведь советская авиация уже понемногу доживает свой век.
- В начале 2023 года президент Джо Байден подчеркнул, что США не будут поставлять Украине самолеты. Однако он ничего не говорил о реэкспорте. Впрочем, уже в мае Байден рассказал, что Штаты таки будут учить украинских пилотов.
- Издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что Украина может получить истребители F-16 от Нидерландов.