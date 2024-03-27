Подготовка идет хорошо: Кулеба сказал, когда F-16 появятся в украинском небе
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил, когда боевые истребители F-16 появятся в украинском небе. По его словам, подготовка пилотов и инженеров к работе с новейшими самолетами активно продолжается.
На брифинге в Варшаве Дмитрий Кулеба заявил, что по плану истребители F-16 должны появиться в небе Украины уже летом 2024 года. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на запись эфира общения главы МИД Украины с международной прессой.
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F-16 скоро будут в украинском небе
"Изначально планировали, что F-16 появятся в воздухе Украины в середине этого лета. Сейчас все идет по плану. Но, конечно, это очень сложный и запутанный вопрос, поэтому никогда не знаешь, как все может измениться", – констатировал Кулеба.
Глава МИД Украины выразил благодарность международным партнерам за помощь в обучении украинских пилотов и инженеров. Он отметил, что переход на истребители западного образца требует значительных усилий и изменений во многих аспектах, в частности образовании и логистике.
Конечно, нужно еще больше тренировок, не только для пилотов, но и для инженеров и технического персонала, потому что переход от самолетов советского типа к самолетам западного типа требует серьезных изменений во всем, в образовании, логистике, философии воздушного боя и многих других элементах.
Больше о самолетах
- Украина ожидает прибытия истребителей F-16, которые вызывают большое беспокойство у российских оккупантов. Враг пытается определить места дислокации этих самолетов, прибегая к дроновым и ракетным атакам на потенциальные аэродромы.
- По словам военного аналитика Алексея Гетьмана, F-16 будут оснащены системами радиолокационной борьбы, что делает их недосягаемыми для противника в воздухе. Истребители будут использоваться для уничтожения радиолокационных станций и точных ударов по целям на земле.
- После получения F-16 Украина сможет более эффективно противодействовать российской ПВО, особенно на временно оккупированных территориях. Эти самолеты обеспечат прикрытие для украинских штурмовиков и бомбардировщиков, повышая эффективность воздушных операций, по мнению эксперта.
- "Они станут беззащитными в воздухе, когда мы активно начнем использовать эти самолеты. Кроме атак по ЗРК России и прикрытия наших атакующих бомбардировщиков, он больше ничем заниматься не будет. Их небольшое количество и они не могут выполнять мощные атаки, как несколько сотен F-16", – добавляет аналитик.