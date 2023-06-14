Будет сюрприз для врага: офицер ВСУ предположил, сколько самолетов F-16 может получить Украина

Международные партнеры пока официально не объявили о передаче Украине истребителей F-16. Этот процесс длится довольно долго по нескольким важным причинам.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, боец бригады имени Ивана Богуна Тарас Березовец. По его словам, Запад не медлит с передачей Украине самолетов F-16.

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Просто есть несколько важных предпосылок, которые следует выполнить перед получением этих самолетов. Без них Украине будет сложно использовать такие истребители.

Когда Украина может получить F-16

Как отметил Березовец, Украине нужно было решить ряд вопросов для получения F-16. Эти процессы продолжаются.

До полномасштабной войны, как известно, в Украине было только две взлетно-посадочные полосы, которые могут принимать западную авиацию и находятся в относительно безопасных местах. Соответственно, нужно готовить такую инфраструктуру.

Аэродромы, где будут находиться F-16, должны быть прикрыты современными системами ПВО. В идеале было бы разместить там систему Patriot. Ведь очевидно, что оккупанты будут интенсивнее атаковать украинские аэродромы после появления там F-16.

Не стоит забывать и о подготовке персонала. В Украине не было соответствующих специалистов, которые могли бы обслуживать западную авиацию. А также – необходима техническая база и определенное количество нужных запчастей для ремонта F-16.

Украинские пилоты пока не начали осваивать истребители F-16. Однако они уже находятся на низком старте , а ряд стран согласился их учить.

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Как отметил Березовец, никто не будет в деталях анонсировать, когда именно и сколько F-16 получит Украина. Скорее всего, в публичном пространстве прозвучат общие цифры типа "2 – 3 эскадрильи". Хотя их может быть и больше.

Это – война. Это не момент для откровений. Нужно максимально скрыть информацию, чтобы противник не знал, с чем может столкнуться. Несколько аналогичных сюрпризов уже было, когда оккупанты думали, что у нас не было определенной техники, а она внезапно их уничтожала,

– отметил Березовец.

Передача F-16 в Украине: коротко