Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, боєць бригади імені Івана Богуна Тарас Березовець. За його словами, Захід не зволікає із передачею Україні літаків F-16.
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Просто є кілька важливих передумов, які потрібно виконати перед отриманням цих літаків. Без них Україні буде складно використовувати такі винищувачі.
Коли Україна може отримати F-16
Як наголосив Березовець, Україні потрібно було вирішити низку питань для отримання F-16. Ці процеси наразі тривають.
До повномасштабної війни, як відомо, в Україні було лише 2 злітно-посадкові смуги, які можуть приймати західну авіацію та перебувають у відносно безпечних місцях. Відповідно потрібно готувати таку інфраструктуру.
Також аеродроми, де перебуватимуть F-16, мають бути прикриті сучасними системами ППО. В ідеалі було б розмістити там систему Patriot. Адже очевидно, що окупанти інтенсивніше атакуватимуть українські аеродроми після появи там F-16.
Не варто забувати і про підготовку персоналу. В Україні не було відповідних спеціалістів, які могли б обслуговувати таку західну авіацію. А також – потрібна технічна база та певна кількість запчастин для ремонту F-16.
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Як зауважив Березовець, ніхто не буде в деталях анонсувати коли саме та скільки F-16 отримає Україна. Найімовірніше, в публічному просторі пролунають загальні цифри на кшталт "2 – 3 ескадрильї". Хоча їх може бути й більше.
Це – війна. Це – не момент для відвертостей. Треба максимально втаємничувати інформацію, щоб противник не знав, з чим може зіткнутися. Кілька аналогічних сюрпризів вже було, коли окупанти думали, що в нас не було певної техніки, а вона раптово їх знищувала,
– зазначив Березовець.
Передача F-16 Україні: коротко
- Україна з самого початку повномасштабного вторгнення закликає Захід передати винищувачі F-16. Вони допоможуть не лише нищити ворожу авіацію, але й посилять захист неба. Упродовж тривалого часу цей процес не рухався з місця, але кілька місяців тому все пішло вперед.
- Західні країни поки офіційно не оголошували про передачу Україні винищувачів F-16. Однак вже відбувалися різні переговори та сформувалася "авіаційна коаліція".
- До прикладу, говорили про це і під час зустрічі європейських лідерів в Молдові. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що міжнародні партнери на закритій зустрічі зробили потужну пропозицію з передачею літаків. Однак важливо, щоб все було зафіксовано на папері.