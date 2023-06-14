Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, боєць бригади імені Івана Богуна Тарас Березовець. За його словами, Захід не зволікає із передачею Україні літаків F-16.

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Просто є кілька важливих передумов, які потрібно виконати перед отриманням цих літаків. Без них Україні буде складно використовувати такі винищувачі.

Коли Україна може отримати F-16

Як наголосив Березовець, Україні потрібно було вирішити низку питань для отримання F-16. Ці процеси наразі тривають.

До повномасштабної війни, як відомо, в Україні було лише 2 злітно-посадкові смуги, які можуть приймати західну авіацію та перебувають у відносно безпечних місцях. Відповідно потрібно готувати таку інфраструктуру.

Також аеродроми, де перебуватимуть F-16, мають бути прикриті сучасними системами ППО. В ідеалі було б розмістити там систему Patriot. Адже очевидно, що окупанти інтенсивніше атакуватимуть українські аеродроми після появи там F-16.

Не варто забувати і про підготовку персоналу. В Україні не було відповідних спеціалістів, які могли б обслуговувати таку західну авіацію. А також – потрібна технічна база та певна кількість запчастин для ремонту F-16.

Зверніть увагу! Українські пілоти поки не почали освоювати винищувачі F-16. Однак вони вже перебувають на низькому старті, а низка країн погодилася їх навчати.

Дивіться розмову з Тарасом Березовцем на ютубі 24 Каналу

Як зауважив Березовець, ніхто не буде в деталях анонсувати коли саме та скільки F-16 отримає Україна. Найімовірніше, в публічному просторі пролунають загальні цифри на кшталт "2 – 3 ескадрильї". Хоча їх може бути й більше.

Це – війна. Це – не момент для відвертостей. Треба максимально втаємничувати інформацію, щоб противник не знав, з чим може зіткнутися. Кілька аналогічних сюрпризів вже було, коли окупанти думали, що в нас не було певної техніки, а вона раптово їх знищувала,

– зазначив Березовець.

Передача F-16 Україні: коротко