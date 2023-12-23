Украина может вскоре получить F-16: как они повлияют на ситуацию в воздухе

Украина может получить первую партию самолетов F-16 до конца 2023 года. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подтвердил, что правительство готовит 18 истребителей для передачи Украине.

Военный эксперт Алексей Гетьман объяснил 24 Канала, как первые F-16 могут повлиять на ситуацию в воздухе. По его словам, нужно полагаться на мнение профильных специалистов.

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Могут ли F-16 переломить ход боевых действий

Военный эксперт привел в пример заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который посоветовал украинцам не ожидать существенных изменений на фронте с появлением истребителей F-16.

Они помогут сделать некоторые вещи, но не помогут переломить ход войны. Как дополнительное средство – да, а если появились F-16, и мы сразу выбили россиян, то вряд ли. Мы очень любим мечтать, может, это и неплохо,

– подчеркнул ветеран российско-украинской войны.

Какие задачи будут выполнять F-16

Гетьман подчеркнул, что на определенных участках самолеты F-16 помогут не дать возможность россиянам подлетали на бомбардировщиках для сброса КАБов. Поскольку управляемые авиабомбы запускают в 30 – 40 километрах от линии боевого столкновения, а F-16 могут уничтожать российские истребители на расстоянии более 100 километров. Если россияне подлетают поближе – будут перехвачены украинскими самолетами.

Также эффективность использования самолетов F-16 будет зависеть от местоположения аэродрома. Если взлетные полосы будут далеко, то россияне могут сбросить кабы и быстро убежать. Если дислоцировать истребители близко, то оккупанты способны разведать место и нанести ракетный удар.

В июле Украина и еще 11 государств-партнеров наконец-то подписали меморандум о создании авиационной коалиции по подготовке украинских пилотов на истребителях F-16. Пока известно, что в ее пределах Украина может рассчитывать на 61 штурмовик F-16.

Кроме того, F-16 может использоваться как часть противовоздушной обороны, что точно усилит нашу ПВО. Впрочем, это не значит, что самолеты будут вылавливать "Шахедов", для этого есть другие механизмы. Истребители могут отгонять российские самолеты и уничтожать вражеские ПВО.

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