Військовий експерт Олексій Гетьман пояснив 24 Каналу, як перші F-16 можуть вплинути на ситуацію в повітрі. За його словами, потрібно покладатися на думку профільних фахівців.

До теми Україна отримає десятки винищувачів F-16: які їхні основні характеристики

Чи можуть F-16 переламати хід бойових дій

Військовий експерт навів у приклад заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який порадив українцям не очікувати суттєвих змін на фронті з появою винищувачів F-16.

Вони допоможуть зробити певні речі, але не допоможуть переламати хід війни. Як додатковий засіб – так, а якщо з'явилися F-16, і ми одразу вибили росіян, то навряд чи. Ми дуже полюбляємо мріяти, може, це і непогано,

– підкреслив ветеран російсько-української війни.

Які завдання виконуватимуть F-16

Гетьман наголосив, на певних ділянках літаки F-16 допоможуть не дати можливість росіянам підлітали на бомбардувальниках для скидання КАБів. Оскільки керовані авіабомби запускають за 30 – 40 кілометрів від лінії бойового зіткнення, а F-16 можуть нищити російські винищувачі на відстані понад 100 кілометрів. Якщо росіяни підлітають ближче – будуть перехоплені українськими літаками.

Також ефективність використання літаків F-16 залежатиме від місця розташування летовища. Якщо злітні смуги будуть далеко, то росіяни можуть скинути КАБи й швидко втекти. Якщо дислокувати винищувачі близько, то окупанти здатні розвідати місце й завдати ракетного удару.

Зауважте! У липні Україна та ще 11 держав-партнерів нарешті підписали меморандум про створення авіаційної коаліції з підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Наразі відомо, що в її межах Україна може розраховувати на 61 штурмовик F-16.

Крім того, F-16 можуть використовуватися як частина протиповітряної оборони, що точно посилить нашу ППО. Утім, це не означає, що літаки виловлюватимуть "Шахедів", для цього є інші механізми. Винищувачі можуть відганяти російські літаки та нищити ворожі ППО.

До України можуть незабаром прибути F-16